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Facebook... TV UYGULAMASI KURUYOR!..

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Facebook... TV UYGULAMASI KURUYOR!..
Facebook, Apple TV gibi set üstü kutularla çalışmak için kendi TV uygulamasını kurma çalışmalarına başladı.

Facebook’un kullanıcılarını daha uzun videoları izlemeye teşvik etmesi beklenen uygulamada sorun şu ki sosyal ağda tüketilecek uzun video bulunmuyor.

Facebook’un içerik yapımcıları ile görüşmelerde bulunduğuna dair geçtiğimiz aylarda çıkan haberler ise video konusunda odağı ile birlikte TV uygulamasını da doğruluyor.

VİDEO BAŞINDA REKLAM MODELİ YOK...

Video içeriğin bütün halinde reklamı haricinde Facebook’un, YouTube’da olduğu gibi video başında (pre-roll) reklam modeli bulunmuyor.

Videoların ortasında 20 saniye gösterilen reklamları test eden sosyal ağın gelecek planı ise bu reklamları TV uygulamasında da göstermek diyebiliriz.

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