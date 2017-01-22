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Ferhat Göçer... GÜNAY SAHNESİ'NDEN BİRLİK BERABERLİK ÇAĞRISI!

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Ferhat Göçer... GÜNAY SAHNESİ'NDEN BİRLİK BERABERLİK ÇAĞRISI!
"Zor dönemlerden geçiyoruz, aşkınızı ve sevginizi göstermekten çekinmeyin... Ancak böyle, bu zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Aşka sarılın, sevgiye sarılın, sevdiğinize sarılın... Birbirinize sımsıkı sarılın... "

BVS Group’a ait Günay Restaurant’ta, önceki gece romantik şarkıların usta yorumcusu Ferhat Göçer sahne aldı.

Ferhat Göçer "Yıllarım Gitti" isimli sevilen şarkıyla programına başladı. Ağırlıklı olarak duygusal şarkılar seslendirdiği gecede, konuklardan gelen istek parçaları tek tek seslendirdi.

Özellikle çiftlere armağan ettiği aşk parçalarından sonra, "Zor dönemlerden geçiyoruz,   aşkınızı ve sevginizi göstermekten çekinmeyin...

Ancak böyle, bu zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Aşka sarılın, sevgiye sarılın, sevdiğinize sarılın... Birbirinize sımsıkı sarılın...Bu günler de geçecek, sevgi kazanacak, güzellik kazanacak, aşk kazanacak." dedi.

Programının ikinci bölümünde her masa ile ayrı ayrı konuşarak, tek tek tüm istekleri seslendiren ünlü sanatçı, yaklaşık üç saat Günay sahnesinde aralıksız kalarak bir kez daha sevenlerinin gönlüne taht kurdu.

 

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