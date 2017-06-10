GELECEĞİN KADIN LİDERLERİ AYŞE ARMAN’LA BULUŞTU !

SANOFI Türkiye ve KAGİDER İşbirliği ile 2011 yılından buyana sürdürülen ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ programının ‘Sektör Buluşmaları’ toplantısında gazeteci Ayşe Arman ağırlandı...



SANOFI Türkiye ve KAGİDER işbirliği ile 2011 yılından bu yana sürdürülen ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ programının ‘Sektör Buluşmaları’ toplantısında gazeteci Ayşe Arman ağırlandı.

Sanofi Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı toplantıya geleceğin kadın lideri programı mezunları, gönüllü eğitmenler ve Sanofi çalışanları katıldı.

Ayşe Arman’ın deneyimlerini aktardığı toplantıda, Sanofi İnsan Kaynakları Direktörü Türkan Özcan ile KAGİDER Başkanı Sanem Oktar da birer konuşma yaptı.

KAGİDER ve Sanofi Türkiye’nin genç kadınların toplum ve iş hayatına katılımını artırmak amacıyla yürüttükleri uzun soluklu çalışmalardan biri olan ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ projesi kapsamında gazeteci Ayşe Arman’ın katıldığı ‘Medyada Kadın’ toplantısı düzenlendi.

Sanofi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Türkan Özcan’ın ev sahipliğini yaptığı toplantıya KAGİDER Başkanı Sanem Oktar da katıldı.







Genç kadınların hayatına anlamlı bir dokunuş

Fırsat eşitliği ve kadın istihdamı çerçevesinde yürütülen ’Geleceğin Kadın Liderleri’ projesi kapsamında KAGİDER ve Sanofi, genç kadınların iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmaları için çalışmalar yürütüyor.

Program içeriğindeki eğitimler sayesinde genç kadınlara iş hayatına atacakları ilk adımda büyük destek veriliyor. Program kapsamında üniversiteden yeni mezun veya son sınıf öğrencileri arasından, başarılı ve eşit fırsata sahip olmayan kadınlar seçiliyor.

Seçilen başarılı kadınlara KAGİDER ve Sanofi tarafından iş bulma sürecinde ihtiyaçları olan bilgileri içeren eğitim ve mentorluk desteği veriliyor.

Eğitimlerde genç kadınların iş bulma süreçlerinde ihtiyaçları olan bilgi ve deneyimler de paylaşılıyor.

‘Geleceğin Kadın Liderleri’ projesinde yaklaşık bir hafta süren eğitim programı çerçevesinde iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıkları altında eğitim veriliyor.

Eğitimler sonrasında ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ programından mezun olan genç kadınlar hem işe girişlerinde hem de kariyerlerinin ilk yıllarında eğitimci ve mentorlardan ve daha önce programdan mezun olmuş diğer geleceğin kadın liderlerinden destek alıyor.

İş hayatında giderek sayıları artan Geleceğin Kadın Liderleri programının mezunları, çeşitli iletişim kanalları, sosyal medya grupları, dönemsel ve bölgesel buluşmalar aracılığıyla da birbirlerine destek veriyorlar.

Arman’dan genç kadınlara önemli öneriler…

Köşesine taşıdığı kadın hikâyeleriyle toplumda yeni bir bakış açısının oluşmasına büyük katkıda bulunan Ayşe Arman, genç kadınlara deneyimlerini anlattı.

Hayatın kısa ve bir tane olduğunu söyleyen Ayşe Arman “Başkasının size dayattığı hayatı yaşamayın. Gerekirse itiraz edin, kendi kurallarınızı yazın ve kendi kurallarınıza göre yaşayın. Çok yetenekli değilim ama cesurum ve hep cesurdum.

Başarıyı getiren en önemli şeyde cesarettir. Ben güvenli alanlarımızı terk etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben işimi de hayatımı da kendi kurallarımla yaşadım. Siz de ne yapıyorsanız kendiniz için yapın” dedi.

7 yıldır aralıksız destek Sanofi’den…

Sanofi olarak bu projeye 2010 yılından bu yana aralıksız destek verdiklerini söyleyen Sanofi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Türkan Özcan, “En uzun soluklu programlardan biri olan ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ ile genç ve başarılı kadınlarımızın hayat yolculuklarında onlarla birlikte yürüyüp, destek olmak için çalışıyoruz.

Proje ortağımız KAGİDER ile 7 yılda önemli ve çok değerli işler yürüttük. 500 genç kadını iş hayatlarında başarı kapılarını araladık. Böyle bir projenin parçası olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Sanem Oktar: “Harekete geçin ve gücünüzü paylaşın”

Kadının istihdamdaki önemi üzerine bir konuşma yapan KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, ‘Geleceğin Kadın Lideleri’nin ilk mezunlarından bir GKL ile çalıştığını ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Afrika filleri, daha yavruyken kalın zincirlerle kalın kazıklara bağlanırlar.

Filler zinciri kırmaya çalışır ama bir türlü başaramaz. Fil büyür, güçlenir ama bir tek engeli vardır. O da zihni. Çocukluğundan beri o zinciri kıramayacağını düşünür. Koca filin özgüvenini sahip olduğu gerçek gücü ortaya çıkarmamız lazım.

Cesur kadınlar ve geleceği değiştirecek liderler ile birlikte olmak istedik. Amacımız bu genç insanlarda bulunan özgüveni ortaya çıkarabilmektir. Bugün burada bulunan genç kadın liderler yarın şirket yönetecekler hatta ülkeyi… Bu nedenle harekete geçin ve gücünüzü paylaşın.”

Konuşmaların ardından Ayşe Arman’ın moderatörlüğünde KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Servisimin Cömert Birced, Sanofi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Türkan Özan ve Sanofi Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya’nın katılımcı olduğu bir panel gerçekleştirildi.

Ayşe Arman’ın ve katılımcıların sorularını büyük bir içtenlikle ve samimiyetle cevaplayan panel katılımcıları, herkesin keyif aldığı ilk Sektör Buluşmaları toplantısını gerçekleştirdi.