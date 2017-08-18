Gerçeğin Peşinde... SERAP PAKÖZ'DEN SEVİNDİRİCİ HABER!..

Serap Paköz’ün sunumuyla hafta içi her gün Tv 8 ekranlarında yayınlanan “Gerçeğin Peşinde” programında (bugün) bir kayıp daha bulundu.

Serap Paköz, programın ilerleyen saatlerinde sizlere güzel bir haberim var diyerek; “Konya Ereğli’de yaşayan 15 yaşındaki Nebahat Zeybek’in, 22.7.2017 tarihinden beri kayıp olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım.

27 gündür kayıp olan Nebahat Zeybek, Niğde’de bulundu ve ailesine teslim edildi” sözleriyle güzel haberi duyurdu.

Sevinci gözlerinden okunan Serap Paköz; “Bizim seyircilerimiz şahane.. Nebahat Zeybek, vatandaşlarımızın ihbarları ile bulundu. İhbarda bulunan izleyicilerimize ve Emniyet birimlerimize teşekkür ediyorum. Darısı diğer kayıpların başına” dedi.