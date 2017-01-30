Gripin... AYDINLILAR'DAN GRUBA BÜYÜK İLGİ!

Yoğun bir ilgiyle karşılaşan Gripin, 7’den 77’ye herkesin beğenisini toplayan şarkılarını müzikseverler için akustik olarak seslendirdi. Ardından imza gününde hayranlarıyla buluşarak bolca fotoğraf çektirdi.

Sevilen şarkıları ile herkesin beğenisini kazanan ünlü rock müzik grubu Gripin, önceki gün Forum Aydın’da verdiği mini konser ile şarkılarını Aydınlılar için seslendirdi.

GRİPİN’E YOĞUN İLGİ!

Aydın'ın alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, müzik ve eğlence dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sevilen şarkıları ile herkesin beğenisini kazanan ünlü rock müzik grubu Gripin,

Aydınlı sevenleri ile bir araya geldi.

Yoğun bir ilgiyle karşılaşan Gripin, 7’den 77’ye herkesin beğenisini toplayan şarkılarını müzikseverler için akustik olarak seslendirdi. Ardından imza gününde hayranlarıyla buluşarak bolca fotoğraf çektirdi.