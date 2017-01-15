Hakan Altun... 'HERKES EVLENDİ BİR BEN KALDIM!'

Dillerden düşmeyen aşk şarkıları ile programına başlayan Hakan Altun,‘’ İçinizden hiç düşünmeyin bu adam hep aşk şarkıları söylüyor diye, artık biraz hareketlenelim, bu gece yerinizde duramayacaksınız!’’ diyerek ‘’ Ankara’nın Bağları’’ ve bir çok hareketli şarkıyı arka arkaya seslendirdi.
Sahnesinde yine bir evlenme teklifine şahitlik eden ünlü sanatçı, ‘’ Herkesi evlendirdim, bir ben kaldım’’ diyerek konuklarını güldürdü.
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