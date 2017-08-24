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Hande Erçel... HAYRANLARIYLA BULUŞTU!..

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Hande Erçel... HAYRANLARIYLA BULUŞTU!..
Hande Erçel, reklam yüzü olduğu bir tekstil firmasının özel bir koleksiyon için gerçekleştirilen reklam filmi çekimlerinde hayranıyla buluştu.

Markanın reklam yüzü Hande Erçel, yeniden kamera karşısına geçti. Maslak Film Stüdyoları’nda gerçekleşen çekimlerde samimi ve eğlenceli tavırlarıyla neşe saçan Hande, DeFacto’nun düzenlediği yarışmayı kazanan hayranıyla da bir araya geldi. 

Sosyal medya üzerinden yapılan yarışmada ödülü kazanan Melike Akkaya güzel oyuncuyla bir araya gelme şansı yakaladı.  Çekimlere ara vererek hayranıyla yakından ilgilenen Hande Erçel, Melike Akkaya’ya seti gezdirdi, bol bol fotoğraf ve video çektirdi.  

Melike’yle bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Erçel, “Birilerinin sizi bu kadar çok ve karşılıksız sevmesi tarifsiz bir duygu. Onlarla buluşmaktan ve sohbet etmekten çok keyif alıyorum. Melike’yle bugün sette çok güzel zaman geçirdik, çok eğlendik. İyi ki geldi. DeFacto’yla birlikte eğlenceli sürprizlerimiz devam edecek” dedi. 

Heyecanıyla dikkat çeken Melike Akkaya da yarışmayı kazandığı günden buluşma gününe kadar hissettiği duyguları yazdığı ve Hande’nin fotoğraflarıyla süslediği albümü de kendisine hediye etti.

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