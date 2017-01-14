Yeniden merhabalar

Ülkemizde her gün yeni gündemlere uyanırken işi sadece müzik olanlar çalışmaya çalışıyorlar.

Size bunlardan en önemlisini anlatacağım.

1986 yılında Rahmetli Özal' ın da , Sakıp Sabancı' nın da kurucusu olduğu PopSav vakfı birkaç senedir özellikle başkan Baha Boduroğlu'nun kişisel çabalarıyla yeniden ayağa kalkmaya çabalıyor.

Eski yönetimlerden kalan vergi ve muhasebe borçlarını kişisel çabalarıyla ödeyen Baha Boduroğlu Popsav gibi içinden Müyorbir ve diğer meslek kuruluşlarını çıkarmış bir başka müzik vakfının olmadığını , bu nedenle korunması ve devam ettirilmesi gerektiğini söylüyor. Popsav yönetimi zaman zaman eski popüler üyelerini göreve çağırsa da herkesin bir bahanesi oldu. Sadece Erol Evgin kişisel dostluğu için ilgi gösterdi. Sonunda iş başa düştü ve vakıf kendi yönetim kurulu üyelerinin verdikleri "Hey gidi günler" konser serileriyle ayakta kalmayı başardı.

19 Ocak cuma akşamı Grand Pera Emek sahnesinin muhteşem salonunda 5.sini sunacakları konsere Popsav herkesi bekliyor.

İşte Baha abinin kendi ağzından konser çağrısı:

HEY GİDİ GÜNLER ! 5 " GRANDPERA EMEK SAHNESİ GALASINA 5 GÜN KALDI..

Sanki ilk dinletimizi yapacakmışız gibi heyecanımız dorukta....

Veee insanlar davetiye almak için telefon açtıklarında, sesleri bizle aynı heyecanı yaşıyormuş gibi...

seçkin sahne olaylarının sergilendiği , GRANDPERA EMEK SAHNESİ 19.Ocak perşembe akşamı gene seçkin bir dinletiye şahit olacak....

Bu günün bu topraklarda güzel yaşanmasını dileyerek,GÜNAYDIN! ların pozitif enerjisine teslim edelim kendimizi......

BİZ GÜZEL VE ÖNEMLİYİZ...

(*) "HEY GİDİ GÜNLER ! 5" GALASI davetiyeleri için

POPSAV Telefonları,0212 247 74 08 - 0507 145 57 85 ....

Bu konserde Hakan Eren sunum yapacak.

Katılacak sanatçılar:(alfabetik sırayla)

Güzin ile Baha

Banu Kırbağ

Bilgen Bengü

Coşkun Demir

Ercan Turgut

Ersan Erdura

Rana-Selçuk Alagöz

Kartal Kaan

Semiha Yankı

Sevda Karaca

Melike Demirağ

Metin Ersoy

Bu konseri kaçırmayın dostlar.

Senin görevin nedir derseniz? Ben sahne müdürüyüm vallahi. Görevim onları kuliste mutlu etmek.

İyi seyirler