İBRAHİM SADRİ; SELÇUK ŞAHİN’E RAHMET DİLEDİ!

İbrahim Sadri, atv’de pazar sabahı kuşak programını sunarken, Galatasaray’ın bir gün önceki maçından sözettikten sonra söz kaptana gelince şöyle dedi:

-Selçuk Şahin..

Sonra araya yeni bir haber girdi.. O sırada belli ki rejiden kulağına bir şeyler fısıldadılar. O da tüm olgunluğu ile seyirciye dönüp şöyle dedi:

-Sayın seyirciler az önce Selçuk İnan’dan söz ederken, Selçuk Şahin demişim.. Selçuk İnan’dan ve sizlerden özür diliyorum. Bu arada Selçuk Şahin de rahmet istedi.. Allah’tan gani gani rahmet eylemesini diliyorum..

Durdu! Devam etti:

-Bi dakka ya; Selçuk Şahin de hayatta.. Eee nereden çıkardım şimdi bunu?.. Bağışlayın bu sabah bana bi şeyler oldu sayın seyirciler..

Sevgili İbrahim Sadri’nin Selçuk Şahin’i kiminle karıştırdığını doğrusu çok merak ettim.

MİNİ BİLGİ: Milli futbolcu Selçuk Şahin, 31 Ocak 1981’de Tunceli’de doğdu. 1.87 m boyunda 81 kg ağırlığında. Bu sene Fenerbahçe’den Gençlerbirliği’ne transfer oldu. Futbola 1995’te Silifkespor’da amatör olarak başladı. Sonra sırasıyla Hatayspor, İstanbulspor ve Fenerbahçe’de oynadı. 3 yıl sarı lacivertli forma ile top koşturdu. Şimdi Başkent’te. Ve çok şükür ki hayatta!

KİBARİYE, ESKİ MAHALLESİNE DÖNMÜŞ!

Son günlerde jüri koltuğunda oturduğu 'Ben Söylerim' yarışması ile gündemde olan Kibariye, iki yıl önce Ataşehir'de 2 milyon liraya aldığı, 1 milyon liraya dekore ettirdiği lüks evinden taşınma kararı almış.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; ünlü sanatçının Ataşehir'deki evinden, eski mahallesine taşınma nedeni ilginç: Kibariye, Ataşehir'e alışamamış ve eski mahallesini özlemiş..

Bunu okudum ve şöyle dedim;

Vay be helal olsun kadına.. Doğup büyüdüğü, şöhret olup çıktığı İzmir Agora tarihi şehrinin arkasındaki İkiçeşmelik’teki mahallesine dönüyor..

Yok beee! Erenköy’deki eski mahallesine dönüyormuş..

FOX TV, SEYİRCİYİ RESMEN ENAYİ YERİNE KOYUYOR!

Sabaha karşı ekrana gelen ‘Umuda Kelepçe Vurulmaz’ dizisinin tekrarı bitti. Saat 8’e 20 vardı. Reklamlar girdi.. Ve bir alt yazı:

‘Murat Güloğlu ile Çalar Saat Hafta Sonu Az sonra..’

Süresi kanaldan kanala değişen ‘az sonra’ nın Fox TV için tam 20 dakikayı ifade ettiğini o sabah anladık..

Evet tam 20 dakika reklam.. Sonra ‘ailemizin uzun oğlanı çıktı geldi..’

Ayıptır Fox ayıp.. Seyirci enayi değil..

Aynı Fox TV’de.. Bir hafta önce.. Ekranda ‘O Hayat Benim’ dizisi var. 23.42’de reklamlara girdi. 23.58’de dizinin son sahnesini verip yeniden reklama döndü. Sonra yeniden yayın. 00.13’te son sahneyi bi daha tekrarladı. Aynı ‘son’ tam üç kez seyirciye izlettirildi.

Ayıptır Fox ayıp.. Seyirci gerçekten enayi değil..

Şimdilik Fox, seyirciyi enayi yerine koyuyor..

Ama yarın o seyirci, öyle bir koyar ki.. Yani tepkisini.. Fox şaşar kalır!

MİNİ BİLGİ: FOX, News Corporation'ın Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalı. 24 Şubat 2007 tarihinde kuruldu ve yayına başladı. Sahibi; Rupert Murdoch, Türk medya dünyasına girdiği 2007’de 9 milyar dolarlık servetiyle Dünyanın En Zenginleri listesinde 73. sırada bulunuyordu.

ÖMÜR GEDİK (Hürriyet yazarı): Kedim Kaliko öldüğünde, ona kavuşmak için intihar etmeyi bile düşündüm.

BEN (magazinkolik.com yazarı): ‘Arka Sokaklar’ dizisinde Ömür Gedik’i oyuncu olarak izleyince, ondan kurtulmak için intihar etmeyi bile düşündüm.

‘BROKOLİ İSMİNDE YEMEK Mİ OLUR BEE?..’

Show TV “Çocuktan Al Haberi” programından.. Evrim Akın’ın sorularına çocuklar bazen sevimli bazen esprili bazen de hayal dünyalarından gerçeklerle cevaplar vererek izleyicileri kahkahaya boğmaya devam ediyor.. Son rastladıklarımdan..

-Siyah beyaz televizyon ne demek?

Minik: Siyah beyaazzz.. Beşiktaş!

-Evde hamburger yapılır mı?

Minik: Biz evde zaten hamburger yapıyoruz..

-Sevmediğin yemekler hangisi?

Minik: Brokoli pırasa.. Brokoli isminde yemek mi olur bee?

-Gol yenen bir şey mi?

Minik: Hayıııır!

-Kaleciler yiyor ama..

Minik: Çok komiikkk…

-Acıktığını nasıl anlarsın?

Minik: Midem gurul atar..

-Papatya çayı içilir mi?

Minik: İçilmez.. Ben papatya banyosu yapıyorum..

MİNİ BİLGİ: Çocuktan Al Haberi ilk 1998 yılında Berna Laçin'in sunumuyla Kanal D'de yayınlandı. 2007 yılında Fox TV'de Berna Laçin sunumunda yeniden ekrana geldi. 2009'da ise Bergüzar’la Çocuktan Al Haberi adıyla Bergüzar Korel'in sunumuyla Star TV’de yayınlandı. 2011 yılında Açelya Akkoyun'nun sunumuyla Atv’de ekrana geldi. 3 Aralık 2016 tarihinden itibaren Show TV'de Evrim Akın'ın sunumu ile tekrar yayınlanmaya başladı.

HÜRRİYET’İN KUPONLARINI KESMEYİN!

Beykoz’dan ilkokul arkadaşım Aldoğan aradı.. ‘Yaz arkadaşım’ dedi ‘Hürriyet, kitap kuponu yayınlıyor, kuponun etrafında da ‘işaretli yerlerden kesiniz’ diyor ya.. Siz o kupon tam ortasından kesin, bi daha da biriktirmeyin’ dedi.

Anlamadığımı anlayınca devam etti:

-Torunum için Teksas Tommiks serisi için kupon biritiriyorum. Tam yarısına geliyor, Mandrake serisi başlıyor.. Haydaaa; dönüyorum onu biriktirmeye başlıyorum, tam ortasına geliyor Tarkan serisi başlıyor.. Haydaaa; dönüyorum onu biriktirmeye başlıyorum, tam ortasına geliyorum Hürriyet Almanak 2016 başlıyor.. Şaşırdım kaldım. Amaç belli; okura her gün birden fazla gazete aldırmak ama yemezler..’

Aldoğan kupon biriktirmeyi bıraktı sevgili okurlar..

Hürriyet yöneticieri, üç kuruş için okuru küstürmeye değer mi?

Her türlü yorum ve eleştirileriniz için:

tunca_hulusi@hotmail.com