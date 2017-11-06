Hoşgeldim BEN...

Değerli Magazinkolik okuyucuları,

Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmanın hazzını ve güzelliğini ne kadar yazıya döksem az olur. İlk yazarlık hayatıma başladığım yerde yeniden sizlerle olmak onur verici. Magazinkolik benim için o kadar değerli ki beni ilk sizlerle tanıştıran, adımı ilk sizlere duyurduğum yuvam. Ben bu değerli aile ile olmaktan inanılmaz mutluyum.

Bundan böyle kısa zaman aralıklarında sizlerle yediğim, içtiğim, gördüğüm tüm mekanları, şehirleri paylaşıyor olacağım. Sizde benimle olursanız, benimle isteklerinizi, yazmamı istediğiniz yerleri paylaşırsanız çok mutlu olurum.

Lezzetli günleriniz damağınızdan ve yaşamınızdan eksik olmasın...





Çocuklarla Restorana Gitmek Kabus Değil Keyif Olsun!

Çocuklarla leziz bir akşam yemeği yemek, hafta sonu mükellef bir kahvaltı yapmak ya da gündüz vakti şirin bir cafede çay, kahve molası vermek kabusunuz da olabilir keyfiniz de. Çocuğu olan aileler için standart mekanlarda bulunmak zorlayıcı olabiliyor. Oyun odası ya da alanı olmadan bir çocuğun restoranlarda sakince vakit geçirmesi çok da görülen bir şey değil. Bu tür sıkıntıları çok fazla gözlemleyen biri olarak, bu yazımda çocuklarla rahatça yemeğinizi yiyebileceğiniz, eşinizle, dostlarınızla, ailenizle iki lafın belini kırabilme lüksünü size yaşatacak ve oyun odası bulunan birkaç restorandan bahsetmek istiyorum. Umarım, işinize yarar. Çocuklar yemeğini bitirir bitirmez doğruca oyun odasına marş marş! Sizlere de bol keyifler.

1- Luna Yemek Vesaire

Ataşehir'de bulunan bu şirin restoran, pizza, salata, makarna, tatlı ve sandviçleriyle harika lezzetler sunuyor. Başarılı şef Deniz Yaşar'ın ellerinden çıkan yemeklerle siz karnınızı doyururken, geniş bir alana yayılan oyun alanı ve başında bulunan oyun ablalarıyla aklınız çocuğunuzda kalmadan zaman geçirebileceğiniz bir mekan.

2- Fotini Cafe

Fotini Cafe, İstanbul Boğazı'nın en nadide semtlerinden biri olan Arnavutköy'de bulunuyor. 3-4 katlı ahşap evlerden birinin giriş katında, oldukça mütevazi, şirin, sıcak bir tasarıma sahip. Kendizi evinizde gibi hissedeceğiniz, sağlıklı menüsüyle, organik ürünleri ve ev yapımı lezzetleriyle çocuğunuzun da karnını rahatlıkla doyurabilirsiniz. Mekanda çocukların mutlu vakitler geçirebilceği çok cici bir oyun odası var. Ayrıca alt değiştirme standı ve emzirme alanına da sahip burası. Kahvaltısını özellikle öneriyorum.

3- İntiba Döner-Küçükyalı

Birçok şubesi bulunan intiba Döner'in Küçükyalı Şubesi hem lezzet hem hizmet kalitesi açısından tatmin edici. Porsiyon döneriniz büyük yapraklar şeklinde kesilip sıcak lavaşlarla servis ediliyor. Salata ve patates kızartması da yanında geliyor. Tatlı olarak da meşhur tatlısı sütlü kaymaklı Kemalpaşa'yı öneriyorum. Mekan oldukça geniş ve ferah. Üst katta büyük bir oyun alanı var. Çocuğunuz gözünüzün önünde oynarken siz de rahatlıkla yemeğinizi yiyebilirsiniz. Oyun ablası da var.

4-Cemilusta Akçaabat Köftecisi

Maltepe E5 yolu üzerinde yer alan mekan, meşhur Akçaabat köftesi, tavuk şiş, ızgara ve balık çeşitleri ile damaklarımızda enfes tatlar bırakıyor. Ürünleri %100 doğal ve isterseniz mekan içinde bulunan bölümden yediğiniz ürünlerden satın alabiliyorsunuz. Üst katında büyük bir oyun alanı mevcut. Hem lezzet hem hizmet kalitesiyle çocuklarla iyi vakit geçirebileceğiniz bir yer.

5- ET-INN

Sahrayıcedit'te bulunan bu restoran, hem et hem kebap severlerin tercih ettiği adreslerin başında geliyor. Lezzetler, çeşitlilik, hizmet, ilgi alaka konularında çok yüksek puanları hakediyor. Hem havuz başındaki alanı hem de iç mekanı genişliği ve ferahlığı ile sizi memnun ediyor. Yaz ayları için dış bahçede, kış için ise alt katta oyun odaları bulunuyor. Altı yaş öncesi ve sonrası çocuklar için oyun ekipmanları ayrı ayrı düşünülmüş tam bir çocuk dostu mekan.

6- Özgür Şef Steak House- Ataşehir

Ataşehir'in ara sokaklarından birinde yer almasına rağmen, her zaman dolu olan Özgür Şef, tam bir çocuk dostu mekan. Lezzetleri zaten herkesçe bilinen şefin spesiyallarini henüz denemediyseniz, mutlaka gidip tatmanızı öneriyorum. Gayet ferah ve şık bir mekan, yemeğinizi yerken çocuğuzun da iyi vakit geçirmesi için gerekli alan burada da yaratılmış.

7- Sahan Ataşehir Vega

1500 kişilik kapasitesiyle Anadolu yakasının en büyük restoranı Sahan'ın lezzet kalitesi tartışılmaz. Hem personel hem hizmet anlamında da oldukça başarılılar. Antep mutfağı'nın en leziz tatlarıyla damaklarımızda lezzet şöleni yaşatan Sahan'ın çocuk oyun alanı da elbette takdire değer şekilde planlanmış. Her yaştan çocuk için oyunlar ve eğitsel çalışmalara yer verilmiş. Ayrıca alanda eğitimli oyun ablaları da bulunuyor. Burası da çocukla gidilecek mekanların başında yer alıyor.