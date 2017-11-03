03 / 10 KASIM HAFTASI VİZYON TAKVİMİ

Merhabalar,

03 Kasım / 10 Kasım 2017 Haftasını 6 film ile açıyoruz.

Bu hafta 3 tanesi Türk 3 tane de Yabancı, böylece yarı yarıyayız.

Film açısından nedense bu iki hafta oldukça az film vizyona giriyor.

Filmlere bakıyorsunuz hani vay beee diyeceğiniz bir şey yok..

Ama yine de seyredilemez gibi bir filim de yok hatta içlerinde bir tane de ödüllü filim var ama diyorum ya bunlar benim zevkim ve benim görüşlerim..

Gelelim yine de benim tavsiyelerime,

Hepinize iyi hafta sonları,

1- OHA DİYORUM ★★★ TÜRKİYE, Komedi

Youtube kanalında izlenme sayısında dünya çapında üst sıralarda yer alan “Oha Diyorum”un 3 fenomeni Melih Abuaf, Fırat Sobutay ve Alper Rende ile oyuncu Bahar Şahin’in başrolde olduğu, kanallarıyla aynı adı taşıyan filmin yönetmen ve senaristliğini Ersan Özer üstleniyor.

Filmin oyuncu kadrosunda; Mert Karadaş, Egemen Sancak, Zeliha Gümüş, Begüm Çağla Taşkın, Sezgi Sobutay ve Sıla Erkan gibi oyuncular da yer alıyor.

Filmin konusu;

Fırat’ın arabası hırsızlar tarafından çalınır.

Arabanın içinde Fırat’ın kızının doğduğundan bu güne kadar çekilmiş olan tüm video ve fotoğraflarının bir başka kopyası olmayan bir hard disk i vardır.

Bu resim ve videoların mutlak suretle bulunması gerekmektedir.

Melih, Fırat ve Alper,arabayı bulmak ve hard diski ele geçirmek için yola düşer ve kendilerini hem komik hem de aksiyon dolu bir maceranın içinde bulurlar.

İyi seyirler,

2- TESTERE: JİGSAW EFSANESİ / JİGSAW ★★★ABD, KANADA, Korku Gerilim

Testere serisinin daha önceki filmleri, dünya çapında toplamda 874 milyon dolar gişe hasılatına ulaşmış ve Guinness Rekorlar Kitabı’na ‘tüm zamanların en başarılı korku filmi serisi’ olarak geçmişti.

Bir seri filminin devam filmi için altı yıl beklenildi.

Yönetmen koltuğunda Michael Spierig ve Peter Spierig’in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda ise Matt Passmore, Tobin Bell, Callum Keith Rennie gibi isimler yer alıyor.

Filmin senaryosu Pete Goldfinger ve Josh Stolberg’e ait.

Filmin konusu;

Tüm şehirde vahşice seri cinayetler işleniyordu ve tüm kanıtlar tek bir kişiye işaret ediyordu: John Kramer.

Ama bu nasıl olabilirdi?

Jigsaw olarak bilinen John Kramer, yıllar önce ölmüştü.

Hepinize iyi seyirler,

Gelelim benim bu haftaki favori filmime..

KARE / THE SQUARE ★★★ ALMANYA, İSVEÇ, FRANSA, DANIMARKA, Dramatik Komedi

Başrollerini Elisabeth Moss, Dominic West ve Claes Bang’in paylaştığı 2017 Cannes’da gösterimi yapılan The Square, İsveçli yönetmen Ruben Östlund’un konuşma özgürlüğü, sanatsal özgürlükler, sosyal sansür vb. konuları İskandinav perspektifinde, politik ve sosyal bir çerçevede inceleyen bir film.

Cannes Film Festivali 2017 - Ruben Östlund: Altın Palmiye Ödülü.

Filmin konusu;

Christian, bir çağdaş sanat müzesinin saygı duyulan kreatörüdür ve projelerinden biri de The Square olarak adlandırılan alandır.

Bu arada İsveç'te monarşi kaldırılmış ve şehrin göbeğindeki kraliyet sarayı bir modern sanat müzesine dönüştürülmüştür.

Müzenin kreatörü Christian (Claes Bang), boşanmış ve iki çocuk babası olarak, modern dünyanın tüm gerekliliklerini ve aynı zamanda kendine özgü duyarlılıklarını yerine getiren bir adamdır.

Aynı zamanda elektrikli araba kullanan ve hayır işlerine destek olan biri.

Christian’ın, telefonunun çalınmasına verdiği aptalca tepki onu, utanç verici durumlara düşürecektir.

O başına gelen sorunlarla uğraşırken, müzenin PR ajansı Kare için umulmadık bir reklam kampanyası hazırlar.

Kampanyanın çektiği tepki, Christian'ı ve müze için varoluş amaçlarını sorgulamaları gereken bir ortam oluşmuştur

Kaçırmadan gidin derim..

Filmlerin kısaca hikayeleri ve tarafımdan yapılan eleştrileri ve yine tarafımdan beğeniye göre verilen yıldızlar sonrası, demek ki ne yapıyoruz?

Hemen biletimizi alıyoruz ammaaaaaa…

BENİ OKUMADAN SAKIN SİNEMAYA GİTMİYORSUNUZ…

Sevgisiz, sinemasız, ve beni takipsiz kalmayın

03 / 10 KASIM HAFTASININ DİKKAT ÇEKEN 2 FİLMİ

KETENPERE ★★★ TÜRKİYE, Komedi

Filim komedi tek anlayamadığım şey komedi filimleri Türkiyede niye küfürlü.

Birde dikkat ediyorum bol erkekli bir filim oluyor..

Bayanlar yok kadar az hatta yok denilecek kadar bir komedi filmi eee bu kadar erkek olursa erkek ağzı da küfürlü olmak zorunda gibi davranılıyor. Türkiyede komedi denilince lüks semtler değil salonlar konaklar değil hep bir varoş kültürü içinde oluşuyor.

Gelde özleme eski Yeşilçam filimlerini..

Filmi Kolpaçino kadrosu ile farklı bir isim ile ketenpereye getirmişler...

Senaryosunu Şafak Sezer’in yazdığı filmin yönetmenliğini Kamil Çetin üstleniyor.

Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen, Serkan Şengül ve Elif Erdoğan’ın başrolünü paylaştığı filimde Abidin Yerebakan, Orhan Aydın, Turabi Çamkıran, Volkan Başaran, Afrikalı Ali, Uğur Kalabaş, Ali Yerlikaya, Ümit Okur, Şenol ipek ve Ömer Kurt gibi isimler de rol almakta

Filmin konusu;

Kalender (Şafak Sezer) diziler için figüranyların ekip başlığını yapan, zaman zaman kendisi de küçük roller alarak geçimini sağlayan bir adamdır.

Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer.

Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender'i çok sever ve onu himayesine alır

Cezasını tamamlayan Kalender, bir süre sonra cezaevinden çıkar.

Kalender, Vefa'nın yanına gider ve ona kendi cast şirketini kurmak ve film çekmek hayalinden bahseder.

Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir

03 Kasım itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler....

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DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 ★★★ TÜRKİYE, Dram, Romantik

Aaaa filim aynen İncir Reçeli 2...

Arkadaşlıkla başlayıp, çocuk özlemiyle aşkın bambaşka bir haline dönüşen modern zaman masalının kopyacılık ile beyazperdeye yansımış hali.

Ne diyeyim kısır döngü mü oldu ne oldu anlamadım ama maalesef herkes bir taklit bir kopyacılıkdır gidiyor.

Senaryolarda sıkıntı var demek..

"Dünyanın En Güzel Kokusu" filminin devam filmi olan yapımın yönetmenliğini bir kez daha Mustafa Uğur Yağcıoğlu üstleniyor.

Rıza Kocaoğlu ve Tuba Ünsal'ın başrolünde oynadığı filmde ayrıca Bertemsu Özdemir, Ege Aydan, Burak Altay, Esra Ruşan gibi isimler yer alıyor.

Filmin konusu;

Çocukluk arkadaşı Derya ile anlaşmalı bir evlilik yapan ve bir anda kendisini beklemediği bir aşkın içinde bulan Hakan'ın hikayesi

Aşka doymuş şarkı sözü yazarı Hakan ve Derya köklü arkadaşlıklarının ardından birbirlerine aşık olmuş, sinemalarda görüldüğü gibi bir aşk yaşamışlar

Bu aşkın meyvesi olarak bebekleri olmuştur.

Ancak Hayat zamansızca Hakan'ı Derya'sız bırakır.

Yakın dostu, her şeyi Derya'nın (Tuba Ünsal) vefatından sonra Hakan (Rıza Kocaoğlu), küçük çocuğu Elif Zeyno'yla birlikte dünyada yapayalnız kalmıştır.

Babalığa alışmaya çalışan Hakan, arkadaşlarının yoğun desteğine rağmen Derya'sız yaşamı atlatamamış, yine de kızı için ayakta durmaya gayret etmektedir.

Bu sıralarda tanıştığı Canan'la (Bestemsu Özdemir) başlangıçta her ne kadar hiç iyi anlaşamasalar da, zamanla birbirlerinin aynısı olduğunu anlayacaklardır.

03 Kasım itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler....

Fragman >>

03 / 10 KASIM HAFTASININ SİNEMA VİZYON TAKVİMİ

03 KASIM

DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 ★★★ TÜRKİYE, Dram, Romantik

Yönetmen: Mustafa Uğur Yağcıoğlu

Oyuncular: Rıza Kocaoğlu, Tuba Ünsal

KARE / THE SQUARE ★★★ ALMANYA, İSVEÇ, FRANSA, DANIMARKA, Dramatik Komedi

Yönetmen: Ruben Östlund

Oyuncular: Claes Bang, Elisabeth Moss

KETENPERE ★★★ TÜRKİYE, Komedi

Yönetmen: Kamil Çetin

Oyuncular: Şafak Sezer, Hakan Ural

MACERA GÜNLÜKLERİ: SİHİRLİ ADAYA YOLCULUK ★★★ HİNDİSTAN,

THE SHONKU DİARİES: A UNİCORN ADVENTURE , Animasyon

Yönetmen: Kamal Bansal

OHA DİYORUM ★★★ TÜRKİYE, Komedi

Yönetmen: Ersan Özer

Oyuncular: Fırat Sobutay, Melih Abuaf

TESTERE: JİGSAW EFSANESİ / JİGSAW ★★★ABD, KANADA, Korku Gerilim

Yönetmen: Michael Spierig, Peter Spierig

Oyuncular: Matt Passmore, Tobin Bell