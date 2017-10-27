27 EKİM / 03 KASIM HAFTASININ VİZYON TAKVİMİ

Merhabalar,

27 Ekim / 03 Kasım 2017 Haftasını 5 film ile açıyoruz.

Bu arada 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun

Bu hafta 3 tanesi Türk 2 tane de Yabancı, filmimiz var.

Film açısından nedense bu hafta biraz kısırız.

Ben yine de her zaman olduğu gibi 5 filmin tamamını sizler için kaleme almış olacağım.

Sadece ikisi fragmanlı olacak dilerim hepsini beğenirsiniz.

Gelelim benim tavsiyelerime,

Hepinize iyi hafta sonları,

1- YOL ARKADAŞIM ★★★ TÜRKİYE, Komedi

Bir Sezen Aksu harikası Onno Tunç için yazdığı şarkı..

İşte sözler..

YOL ARKADAŞIM

“Yol arkadaşım gördün mü duydun mu olup bitenleri

kıskanıyor insan bazen basıp gidenleri

Yalnız aşmışız iyice üstelikte alışmışız

Hiç beklentimiz kalmamış dosttan bile korkular basmış dünyayı,

Şimdi bir semt adı vefa

Kutsal kavgalardan bile kaçan kaçana anlaşılır gibi değiliz

tek bedende kaç kişiyiz hem yok eden hem de tanık,

ne esaslı karmaşa ben sana küsüm aslında,

Haberin yok koyup gittiğin yerde kötülük çok

Kime kızayım, nazım senden başka kime geçer benim

Sensiz kolum bacağım, ocağım yok.

Sen esas alemi seçtiğinden beri

Ben o saniyede bittiğimden beri

Dünya bildiğin dünya,dönüp duruyor işte

Uzun uzun konuşuruz birgün son İstanbul beyi

Yol arkadaşım,nerdesin?”

Bu filimde bu şarkıyı İlyas Yalçıntaş tan dinliyor olacaksınız.

Başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstleniyor.

Filmin konusu;

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir.

İşinde zor günler geçiren, Onur (Oğuzhan Koç), Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak.

Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak için bir an önce orada olması, öte yandan kısa süre önce kaybettiği işini de geri kazanması gerekmektedir.

Bir internet sitesi aracılığıyla Ayvalık yolculuğunda yanına yol arkadaşı olarak aldığı Şeref'in (İbrahim Büyükak) varlığı ise bu işleri başarabilmesi için en büyük engel olacaktır.

Şeref'in yol boyu başına açtığı belalar, öte yandan yolculuk sırasında tanıştıkları Bahar (Aslı Bekiroğlu), Onur için bu yolculuğu unutulmaz kılacaktır.

İyi seyirler,

2- THOR: RAGNAROK 3★★★ ABD, Aksiyon, Fantastik, Bilim kurgu

Craig Kyle ve Christopher Yost ikilisinin senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde bir kez daha Chris Hemsworth ve Tom Hiddleston bulunuyor.

Diğer rol dağıtımlarında, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch, Idris Elba bulunmakta.

Filmin konusu;

Evrenin bir ucundaki Sakaar gezegeninde kötü kalpli ve çok güçlü Hela'nın (Cate Blanchett) esiri olan Thor (Chris Hemsworth) oldukça zor durumdadır, üstelik Hela, çekicini tuzla buz etmiştir.

Güçlü yeni tehdit, acımasız Hela'nın yol açacağı kıyameti (Ragnarok), kendi dünyasının yok oluşunu ve Asgard medeniyetinin yıkılmasını önlemek için Asgard'a dönmek üzere, kendini zamana karşı yarışırken bulur

Asgard bir yıkımın eşiğindedir ve bu yıkımın sorumlusu ise Hela dır.

Ancak Asgard'ı kurtarabilmek için öncelikle özgür kalmalı, bunun içinde

eski müttefiki ve Yenilmezler ekibinden arkadaşı Hulk'la kendisini karşı karşıya getiren ölümcül bir yarışmadan sağ çıkmalıdır.

Bunun için eski dostlarıyla ittifak kurar.

İyi seyirler,

Benim bu haftaki favorim ;

KORKUSUZLAR / ONLY THE BRAVE ★★★ ABD, Dram, Biyografik

Gerçek hikayeden uyarlanan filmde son yılların en büyük yangınlarından biri sırasında bir grup itfaiyecinin mücadelesi konu ediliyor.

Çıkan büyük orman yangınını söndürmeye çalışırken yaşamlarını kaybettikleri trajik olayı beyazperdeye taşıyor.

Yönetmenliğini Joseph Kosinski'nin üstlendiği yüksek bütçeli dramatik yapımın gerçek hayattan uyarlanan senaryosu ise Eric Singer ve Ken Nolan ikilisine ait.

Filmin oyuncu kadrosunda; Jennifer Connelly, Miles Teller, James Badge Dale, Josh Brolin, Taylor Kitsch, Jeff Bridge, Andie MacDowell, Geoff Stults ve Ben Hardy.

Filmin konusu;

2013'te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots'ta korkunç bir yangın başlar.

Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir.

Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar.

Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur.

Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır...

Hepinize iyi seyirler,

Filmlerin kısaca hikayeleri ve tarafımdan yapılan eleştirileri ve yine tarafımdan beğeniye göre verilen yıldızlar sonrası, demek ki ne yapıyoruz?

Hemen biletimizi alıyoruz ammaaaaaa…

BENİ OKUMADAN SAKIN SİNEMAYA GİTMİYORSUNUZ…

Sevgisiz, sinemasız, ve beni takipsiz kalmayın

27 EKİM / 03 KASIM HAFTASININ DİKKAT ÇEKEN 2 FİLMİ

AYLA ★★★★★ TÜRKİYE, Dram, Savaş

Bakın ben bu filmi 08/15 Eylül haftasında vizyona gireceğini anons etmiştim.

Her ne olduysa vizyona giremeyip bu hafta girmeye tarih verdiler.

Sizlere biraz tekrar olacak ama özür dilerim hata bende değil.

Bu filim Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin gerçek hayat hikayesidir.

Gelelim filim hakkındaki düşüncelerime;

Ben böyle etkileyici bir filim görmedim tek kelime ile filimde bulunan herkesi ve ekipte A dan Z ye var olan herkesi canı yürekten kutlarım.

İnanın bana Türk filmi gibi değil hani bizler hep açıklar verir ya da bir şeylerde eksiklikler yaparız ya arasanız da bulmanız çok zor.

Filim 10 numara 10 yıldız..

Kaç sene üzerine ilk defa 5 yıldız veriyorum..

Türkiye'nin en iyi yabancı film dalındaki 2018 Oscar adayı Can Ulkay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ayla filmi oldu.

ABD’de 4 Mart 2018´de düzenlenecek olan 90.Oscar Ödül Töreninde Türkiye’yi, başrollerinde Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu ve Lee Kyung-Ji’nin yer aldığı ‘Ayla’ isimli film temsil edecek.

Oscar Akademi'sinin de yabancı dilde en iyi film aday adayı..

Gerçek bir hikayeden alınan ve yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı film, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema alanındaki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 17 kişilik kurulun oy birliğiyle seçildi.

Reklam filmleriyle dikkat çeken Can Ulkay'ın dram filmi Ayla'nın senaryosunda ise Sınav, Uzun Hikaye, Kavak Yelleri, Doludizgin Yıllar'ın da senaristliğini yapmış Yiğit Güralp'in imzası var.

Başrollerini Çetin Tekindor, Taner Birsel, İsmail Hacıoğlu ve Ali Atay'ın paylaştığı filmin kadrosunda Duygu Yetiş, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Deniz Seviyesi filmindeki performansı ile Milano Uluslararası Film Festivali’nden ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan oyuncu Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk Uslu gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu üstleniyor.

Filmin konusu;

25 Haziran 1950’de, Kuzey Kore, Güney’e saldırdığında; üç yıl sürecek bu savaşın üç milyon insanın hayatına mal olacağını kimse bilmiyordu.

Birleşmiş Milletler’in yardım çağrısıyla Türkiye, Kore’ye 17 Ekim 1950’de General Tahsin Yazıcı komutasında 5090 kişilik bir tugay gönderdi.

Tugaydaki askerlerden biri de 25 yaşında Astsubay Süleyman Dilbirliği’ydi.

Kahramanların halen hayatta olduğu, savaşın acı koşullarında, ismi gibi ay yüzlü Ayla ile ay yıldızlı bir askerin tarihe mal olmuş 67 yıllık hikayesi.

Son görüşme 2012 Sultanahmet.

Sene 1950...

Kore’de havanın eksi 35 dereceyi bulduğu, kış mevsiminin belki de en soğuk günü...

Yere oturmuş dört-beş yaşlarında bir kız çocuğu, feryat edercesine ağlıyor. Yanında, yakınında ölülerin dışında kimseler yok.

Üstü başı perişan, her yeri buz kesmiş.

Bu küçük Koreli kız şaşkındır ve nereye gideceğini bilmemektedir.

Astsubay Süleyman Dilbirliği, yanında iki askerle yürürken gördüğü bu çocuğu, hiç düşünmeden kucaklayıp birliğine götürür ve kıza sahip çıkar.

Annesi-babası öldürülmüş bu çocuğun asıl adı, Kim Eunja’ydı.

Adını telaffuz etmek sadece ona değil, tüm askerlere zor gelir.

Yusyuvarlak, ay gibi bir yüzü vardı ya, adını Ayla (Koreli oyuncu Lee Kyungji) koydu.

Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile Astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar.

Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönmesi gerekir.

Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz.

Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler.

Savaş bitip de Türkiye’ye dönünce, Ayla adını verdiği kızından bir daha haber alamadı.

Ta ki 60 sene geçene kadar...

27 Ekim itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler....

Fragman >>

İŞE YARAR BİR ŞEY ★★★ TÜRKİYE, Dram

Film enteresan; hani hafit de bir gerilim mevcut

Derler ya neye niyet neye kısmet diye işte bu filmi anlatmaya kalksam en can alıcı cümle bu olurdu.

Sen oyuncu olmak için can atarken Hemşire adayı ol, üstüne üstlük yıllarca sen hiç bir okul yemeğine katılma katılmaya karar verdiğinde, aynı trende ol, hayallerini süsleyen oyunculuk hemşire adayını beklerken bu seferde Trendeki garip bir yolculuk sonucu hemşirelik yapmaya karar verdiğini anlat o da yetmedi birde yeni tanıdığın birini yanında sürükle..

Türkiye’de ilk kez geçtiğimiz aylarda 36. İstanbul Film Festivali’nde seyircilerle buluştu ve festivalden FIPRESCI ödülünü kazandı.

Genç yönetmen Pelin Esmer'in 11'e 10 Kala ve Gözetleme Kulesi'nden sonraki üçüncü uzun metrajlı filmi olan yapım Kültür Bakanlığı'nın fonlarından destek ile hayata geçti.

Filmin yapımcılığını ise Sine Film üstleniyor.

Senaryosunda Barış Bıçakçı'nın da imzası olan yapımda Başak Köklükaya, Yiğit Özşener ve Öykü Karayel başrolleri paylaşıyor.

Filmin konusu;

Leyla (Başak Köklükaya), lise arkadaşlarıyla tam 25 yıl sonra buluşmak üzere uzun bir tren yolculuğuna çıkmıştır.

Yıllarca gitmediği lise buluşmalarına sonunda katılmaya karar vermiştir.

Bu uzun yolculukta hemşirelik öğrencisi Canan'ı fark eder.

Dayanamayıp tanıştığı genç hemşire adayı Canan'ın (Öykü Karayel) hikayesi oldukça ilgisini çeker.

Nitekim Hemşire Canan, hayatına son vermeye karar vermiş tekerlekli sandalyeye mahkum Yavuz'a (Yiğit Özşener) yardım etmeye gitmektedir.

Leyla, Canan’ın anlattıklarından kafasına göre bir hikaye kurgular, kendini de buna kaptırır ve ona eşlik etmeye karar verir.

Bu ziyaret, Canan'ın olduğu kadar Leyla'nın da hayatını etkileyecektir.

27 Ekim itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler....

Fragman >>

27 EKİM / 03 KASIM HAFTASININ SİNEMA VİZYON TAKVİMİ

27 EKİM

AYLA ★★★★★ TÜRKİYE, Dram, Savaş

Yönetmen: Can Ulkay

Oyuncular: Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu

İŞE YARAR BİR ŞEY ★★★ TÜRKİYE, Dram

Yönetmen: Pelin Esmer

Oyuncular: Başak Köklükaya, Yiğit Özşener

KORKUSUZLAR / ONLY THE BRAVE ★★★ ABD, Dram, Biyografik

Yönetmen: Joseph Kosinski

Oyuncular: Josh Brolin, Jennifer Connelly

THOR: RAGRANOK ★★★ ABD, Aksiyon, Fantastik, Bilim kurgu

Yönetmen: Taika Waititi

Oyuncular: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston

YOL ARKADAŞIM ★★★ TÜRKİYE, Komedi

Yönetmen: Bedran Güzel

Oyuncular: Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak