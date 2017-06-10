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Jale... AKUSTİK PERFORMANS!

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Jale... AKUSTİK PERFORMANS!
90'lı yılların büyük seslerinden Jale, her perşembe Bebek Catz sahnesinde "Jale ile Akustik" programıyla sevenleri ile buluşuyor.

Haber: Öncil AKTARICI

90'lı yılların büyük seslerinden Jale, her perşembe Bebek Catz sahnesinde "Jale ile Akustik" programıyla sevenleri ile buluşuyor. Her tarz dan şarkıları okuyan sanatçı dinleyicilerinin istekleri doğrultusunda eski hit parçalarını da seslendiriyor. 

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Piyasa şartlarını dile getiren Jale, albüm yapmanın zorluklarına da değindi.

En güzeli şu an canlı canlı dinleyici ile buluşmak olduğunu belirten müzisyen, sevenlerine "Biz her hafta Bebek Catz'deyiz dinlemek isteyen herkesi burada bekliyoruz" dedi...

Sanatçı bayramda Kürşat Başar ile Bodrum da sahne alacağını da ayrıca sevenlerine duyurdu.
 



 

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