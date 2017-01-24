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Japonya -Türkiye Dostluk Konseri... JAPON VE TÜRK EZGİLERİ ESKİŞEHİR'DE BULUŞTU!..

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Japonya -Türkiye Dostluk Konseri... JAPON VE TÜRK EZGİLERİ ESKİŞEHİR'DE BULUŞTU!..
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası “Japonya -Türkiye Dostluk Konseri” Eskişehirli müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde Eskişehirliler Japon ve Türk ezgileri ile keyifli saatler geçirdiler.

Bu dostluk konserine İstanbul’dan özel olarak Eskişehir’e giden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ekibiyle birlikte konuk olarak katıldı.

Pet Holding’in desteklediği Japonya -Türkiye Dostluk Konseri ’nde Eskişehirli sanatseverlere Türk ve Japon bestelerinden oluşan muhteşem bir müzik şöleni sunuldu. Bestekar Pınar Köksal’ın besteleri  Eskişehirli müzikseverlerden de büyük beğeni aldı.   

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