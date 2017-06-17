Katy Perry... TWİTTER REKORU KIRDI!

Katy Perry, Twitter’da 100 Milyon Takipçiye Ulaşan İlk Kişi Oldu...

Katy Perry bugün Twitter’da 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak Twitter’da rekor kırdı. Katy Perry hayranları, şarkıcı Twitter’a ilk Tweet’iyle girdiğinden beri şarkıcının büyük destekçisi oldu. Katy Perry ilk Tweet’inden bu yana 8 binin üstünde Tweet attı.

2009’daki ilk Tweet’ten bu yana Katy Perry’nin kariyerinde yaşadığı önemli gelişmelere Twitter’dan şahit olundu. Twitter, pop kültürünün fenomenlerinden #LeftShark’ın doğumu ve Perry’nin Ariana Grande, Justin Bieber ve Niall Horan gibi sanatçılara destek ve sevgi dolu Tweet’lerinden; sayısız şarkı, video ve haberleri ilk Twitter’da duyurduğu anlara dek pek çok gelişmeye sahne oldu.





Bu dönüm noktasını şereflendirmek için Katy Perry’nin Twitter’daki en büyük anlarından bazılarını bir araya getirdik:

Katy Perry hakkında en fazla konuşulan gün:

1.2/2/15 - 2015 Super Bowl - #LeftShark’ın doğduğu gün

En çok Retweet’lenen Tweetler:

1. 132 bin Retweet: EĞER ONE DIRECTION VMA TÖRENİNDE PERFORMANS SERGİLEMEZSE BU KAYALIKTAN ATLAYACAĞIM

2. 112 bin Retweet: @NiallOfficial tebrikler, beni hayal kırıklığına uğratmadın! Xo

3. 97 bin Retweet: BIZ BELIEBER’LARIZ

4. 72 bin Retweet: Dualarım @ArianaGrande konserindeki insanlarla

5. 67 bin Retweet: Hillary Clinton GIF’i

6. 67 bin Retweet: @ddlovato’nun yeni şarkısı Skyscraper mükemmel. Sesi keşfedilmemiş seslerin en iyilerinden. Tüm albümü dinlemek için sabırsızlanıyorum.

Katy Perry’le ilgili konuşmalarda en çok Tweet’lenen emojiler:

1.❤️

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