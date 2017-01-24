"Kayıp Aranmıyor"... ALZHEIMER HASTALIĞINA KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURAN SERGİ!..

Ressam Elif Ajdarkosh, Alzheimer hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığı 20 tablosu ile yeni sergini açtı.

Bugüne kadar 4’ü İtalya’da toplam 15 sergi açan sanatçının son sergisi, Etiler Key Art Project’te 31 Ocak tarihine kadar açık kalacak.

Elif Ajdarkosh, “KAYIP aranmıyor” adını verdiği sergisi için; “Hastalardan yaptığım gözlemlerden yola çıkarak, resimler yaptım.

Alzheimer hastası olanlar yaşadıkları halde tüm anılarını, bilgi birikimlerini, tecrübelerini kaybetmiş kişilerdir. Hiç bir yakınını tanıyamazlar.

Aramızda yaşıyorlar ancak yaşlı olmalarından dolayı onları kayıp olarak düşünmemeliyiz. Bu nedenle onların çöküntüye uğramış ve dramatik hallerini, anlaşılmaz bebeksi davranışlarını küçük bir çocuğa dönüşümlerini resimlerimde anlatmak istedim.

Çünkü bedenleri duruyor. Ama melekelerini kaybetmişler. Onların duygularını resimlerimde aktarmaya çalıştım” diyor.