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Kenan Doğulu...BAŞKENT YAZ KONSERLERİNDE GÖRKEMLİ FİNAL!..

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Kenan Doğulu...BAŞKENT YAZ KONSERLERİNDE GÖRKEMLİ FİNAL!..
ANKAmall Yaz Konserleri Kenan Doğulu’nun binlerce müzikseverle buluştuğu konseriyle muhteşem bir final yaptı.

Yaz Konserleri Kenan Doğulu’nun binlerce müzikseverle buluştuğu konseriyle muhteşem bir final yaptı.

Hemen her hafta sonu ünlü sanatçılarla Ankaralıları buluşturan, son olarak Kenan Doğulu konseri ile konserler dizisini sonlandırdı.

Binlerce müzikseveri karşısında bulan Kenan Doğulu, eski ve yeni şarkıları ile hayranlarına müzik ziyafeti yaşatırken, hareketli şarkılar eşliğindeki danslarıyla da hayranlarına büyülü bir gece yaşattı.

Hayranlarına “dertsiz insan var mıdır” diye soran Doğulu, “bu gece tüm dertlerimizi unutacağız. Dejarj olacak ve bol bol eğleneceğiz.

Konserde göbek atılmaz diye bir şey yok, herkes göbek atacak ” diye seslendi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Doğulu, temponun hiç düşmediği konserinde şarkılarıyla hayranlarını coştururken bol bol dans etti, hayranlarını da dans ettirdi.

Konserini saksafon ve davul show ile renklendiren Doğulu sahne performansıyla da hafızalara kazınacak bir konsere imza attı.

Gelin ve Damat sürprizi

Doğulu, en sevilen şarkılarını seslendirdiği konserinde izleyenler arasında gördüğü gelin ve damadı sahneye davet ederek “gelinim” şarkısını yeni evli çift için söyledi.

Şarkının bir bölümünde mikrofonu genç çifte uzatan sanatçı sonrasında halay çekerek gelin ve damada unutulmaz bir anı hediye etti.

Ünlüler Geçidi

Türkiye’nin en sevilen sanatçılarıyla hayranlarını buluşturanyaz konserleri uzun zaman hafızalardan silinmeyecek.

Fettah Can, Şevval Sam, Buray, Halil Sezai ve son olarak Kenan Doğulu ile müzik şöleni yaşatan yaz konserlerine onbinlerce kişi katıldı.

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