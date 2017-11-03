Kibariye... YENİ ŞARKI, YENİ ALBÜM!

Sevilen sanatçı Kibariye, “İstanbul Saklasın Bizi” isimli yepyeni şarkısını Avrupa Müzik markasıyla 3 Kasım Cuma günü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Son olarak 2016 yılında “Seni Çok Seviyorum” isimli single çalışmasını dinleyicileriyle buluşturan sanatçı; bugüne kadar “İşte Kibariye”, “Hayat Merdiveni”, “Kim Bilir”, “Sevmenin Bedeli”, “Gelin Ağıtı”, “Arabesk’in Sultanı”, “En Büyük Kibariye”, “Aşk Çemberi”, “Şarkılara Hayat Veren”, “Arabesk (Aşkın Sesi)”, “Bir Tutkudur”, “Seçmeler”, “Kibariye ’93”, “İşte Ses İşte Yorum”, “Kibariye Fırtınası”, “Bir Numara”, “Kül Kedisi”, “Kara Kışlar”, “Bir Duygudur Kibariye”, “Boyun Eğmem”, “Yeniden”, “Ben Ayakta Ağlarım”, “Gülümse Kaderine”, “Koleksiyon: Bir Numara”, “Anlayamazsın”, “4 Mevsim”, “Gülü Soldurmam” isimli albümlere imza attı.

Müzik dünyasının güçlü yorumcularından Kibariye, şimdi de “İstanbul Saklasın Bizi” isimli şarkısıyla karşımıza çıkıyor.

Şarkının sözü ve müziği Aysuda Ülkü Zeren imzası taşıyor.