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Mehmet Erdem... YENİ KLİP : HEPSİ BENİM YÜZÜMDEN!

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Mehmet Erdem... YENİ KLİP : HEPSİ BENİM YÜZÜMDEN!
Başarılı müzisyen Mehmet Erdem, Sony Music etiketiyle yayınladığı son albümünün üçüncü klibini, albüme adını veren Hepsi Benim Yüzümden şarkısına çekti.

Müzik kariyerine adım attığı günden beri sayısız konsere imza atan ve şarkılarıyla listelerde zirveden inmeyen Türk müziğinin önemli isimlerinden Mehmet Erdem’in yeni klibi, sözü ve müziği Cihan Güçlü’ye, düzenlemesi ise Alper Atakan’a ait olan Hepsi Benim Yüzümden’e çekildi.

Albümün en sevilen slow şarkılarından biri olan Hepsi Benim Yüzümden’in  klip yönetmenliğini bir çok başarılı işte imzası olan Emir Khalilzadeh üstlendi.

Siyah beyaz renklerle dinleyiciyle buluşacak olan klibin çekimleri Beykoz Kundura Fabrikasında bir günde tamamlandı.

Bir önceki klibi Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın hareketli temposundan sonra, daha ağır bir video klip ile izleyici karşısına çıkan Mehmet Erdem’in yeni klibi geçen hafta tüm müzik kanallarında, bugün ise sanatçının YouTube VEVO kanalında sizlerle!

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