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Meryem Uzerli... HAYVANSEVERLERİN TEPKİSİNİ NEDEN ÇEKTİ?

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Meryem Uzerli... HAYVANSEVERLERİN TEPKİSİNİ NEDEN ÇEKTİ?
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Meryem Uzerli'nin son paylaştığı fotoğrafta fok balığı ile öpüşmesi hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Meryem Uzerli Fok balığı ile öpüştüğü bir kareyi "Romantik bir anı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede altına yorum yağan fotoğrafa bazı havanseverler tepki gösterdi.

Kullanıcılar Uzerli'nin fotoğrafının altına şu yorumları yazdı:

-Yunus, fok, vs. parkları eziyetin, işkencenin, sömürünün merkezi. Gelen ziyaretçiler 5-10 dakika eğlensin diye türlü işkencelerle eğitiliyor hayvanlar.

Ünlüler bu parkları özendirmek yerine kapatılmalarına yönelik kampanyalara teşvik vermeliler.

- İşte bu resim olmadı.

- Havuz degil onlarin yeri bence özendirmeyin okyanuslar da özgür olmalılar.

- Hayvanat bahceleri, yunus balina fok her türlü suya ait canliyla eğlenilen parklar KAPATILMALI...

İşte  Meryem Uzerli'nin paylaşımı; 

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