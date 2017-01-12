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Muhteşem Yüzyıl Kösem... FARYA KARNINDAKİ BEBEKLE ÖLECEK Mİ?

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Muhteşem Yüzyıl Kösem... FARYA KARNINDAKİ BEBEKLE ÖLECEK Mİ?
Yapımını TIMS Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı “Muhteşem Yüzyıl Kösem” yeni sezonunun 8. bölümüyle 13 Ocak Cuma günü ekranlara geliyor.

Muhteşem Yüzyıl Kösem’de bu hafta geçmişten gelen korkular su yüzüne çıkıyor!

Farya’nın hamileliği saraya bomba gibi düşüyor! Kösem Sultan, Sultan Murad’ın Şehzade Kâsım’ı kapattığını öğreniyor! Sultan Murad ve Kösem karşı karşıya geliyor! Ayşe Sultan Farya’nın hamile olduğunu öğrenince öfkeden deliye dönüyor! 

Kösem, Şehzade Kâsım’ın kapatılmasından sorumlu olan herkesten intikamını alıyor! Sultan Murad Anadolu’da başlayan isyan haberini alıyor!

Gevherhan ve Silahdar aşkı gittikçe alevleniyor! Ayşe, Farya’ya müthiş bir tuzak kuruyor! Farya ölümle burun buruna geliyor! Sultan Murad, Anadolu’ya sefere çıkıyor!

Farya’nın hamile olduğu haberini öğrenen Kösem Sultan, bir karar verir. Farya bu bebeği doğuracaktır. Saraya dönen Kösem Sultan, Şehzade Kâsım’ın, kafese kapatıldığı öğrenir.

Sultan Murad’la karşı karşıya gelir. Bunu kardeşine nasıl yapar? Sultan Murad ise kararlıdır…

Ayşe, Farya’nın hamile olduğunu öğrenir. Öfkeden deliye dönen Ayşe Sultan bir an evvel bebekten kurtulmaya kararlıdır.

Haremde Farya’nın hamileliği konuşulurken, ahalinin arasında da Farya’nın Sultan Murad’ın kapatması olduğu kulaktan kulağa yayılmaktadır.

Kösem, Şehzade Kâsım’ın kapatılmasından sorumlu olan herkesi saraydan sürer. Gülbahar Sultan için ise, daha iyi bir intikam planı vardır…

Gevherhan ve Silahdar gizli gizli buluşmaya devam eder. Aşkları gittikçe alevlenir. Silahdar, Gevherhan için her şeyi yapmaya hazırdır… Aşkıyla kardeşi arasında kalan Gevherhan ise kalbine söz geçirebilecek midir?

Ayşe Sultan, Farya’ya müthiş bir tuzak kurar. Ateşin ortasında kalan Farya ölümle yüz yüze gelir.

Sultan Murad, Anadolu’da başlayan isyan haberini alır. İsyancıların bir kaleye saklandığını öğrenen Sultan Murad sefere çıkar. 

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