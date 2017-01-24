Murat Dalkılıç... AVUSTRALYA’DA CEP TELEFONU İLE SIFIR MALİYETİNE KLİP ÇEKTİ.

Murat Dalkılıç'ın kendi cep telefonuyla çektiği, görüntü kalitesi ve kurgusu bakımından çok beğenilen klibi, sıfır maliyetiyle de ilgi çekti.

Söz ve müziği Murat Dalkılıç’a, aranjesi Öğünç Başar'a ait olan "Epik" albümünün “Daha İyisi Gelene Kadar” şarkısına, ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç kendi cep telefonuyla Avustralya'da klip çekti. Yönetmenliğini kendisinin üstlendiği "Epik" albümünün 3.klibi olan "Daha İyisi Gelene Kadar" şarkısının kurgu ve montajı ünlü sanatçı tarafından yapıldı. Avustralya’nın en önemli outdoor (dış mekan) müzelerinden birisi olan Sovereign Hill, Sydney Limanı, Ünlü Opera Evi ve Sydney Liman Köprüsü mekanlarında çekilen klip 4 saat sürdü. Görüntü kalitesi ve kurgusu bakımından çok beğenilen klip sıfır maliyetiyle ilgi çekti. Epik albümünün ilk klibi “Ben Bilmem” 140.000 TL ikinci klibi “Soktuğu Duruma Bak” ın 100.000 TL’lik maliyetinden sonra 3. klibini cep telefonuyla sıfır maliyete çekmesi ilgi odağı oldu.

İŞTE O KLİP;