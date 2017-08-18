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Murat Dalkılıç - Merve Boluğur... BOŞANMA HABERLERİNE BİRİNCİ AĞIZDAN AÇIKLAMA!

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Murat Dalkılıç - Merve Boluğur... BOŞANMA HABERLERİNE BİRİNCİ AĞIZDAN AÇIKLAMA!
Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşanıyor mu? sorularına yanıt bu kez birinci ağızdan geldi. Yasal sürecin başladığını dile getiren Murat Dalkılıç, Instagram’a 'Bana yaşattığı yüzlerce mutlu gün için minnetle teşekkür ederim' diye yazdı.

Her seferinde ayrılık iddialarını yalanlayan Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç cephesinden kötü haber geldi. Çift, boşanma kararı aldı. Boluğur ve Dalkılıç, dün Beykoz Aile Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruyla boşanma işlemlerini başlattı.

Murat Dalkılıç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır büyük bir aşk yaşadığım değerli eşim Merve Boluğur'la uzun zamandır kurtarmaya çalıştığımız evliliğimizi üzülerek noktalama kararı aldık. Sevgi ve saygı çerçevesinde vermiş olduğumuz bu kararımız yüzünden yaşadığımız hassas dönemde herkesin saygıyla yaklaşmasını önemle rica ediyoruz. Ayrılma sebebi olarak gösterilen negatif söylemlerin bu olayla hiçbir alakası yoktur, ayrılık kararımız her ilişkide yaşadığımız sorunların evlilik kurumumuza zarar vermeye başlaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bana yaşattığı yüzlerce mutlu gün için minnetle teşekkür ederim."

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşanıyor mu Açıkladı

 

 

Kaynak: hurriyet.com.tr
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