Murat Dalkılıç & Oğuzhan Koç... AŞİNAYIZ DEDİ!

Sürpriz Düet Kliplendi...

Murat Dalkılıç Ft. Oğuzhan Koç – Aşinayız isimli yeni şarkısını Polat Yağcı prodüktörlüğünde Poll Production etiketiyle müzik severlerle buluşturdu.

İkilinin düet yaptığı “ Aşinayız” şarkısının söz ve müziği ünlü sanatçı Oğuzhan Koç imzası taşırken düzenlemesi ise Övünç Başar’a tarafından yapıldı. Şarkının klibi ünlü yönetmen Bedran Güzel tarafından İstanbul’da Ümraniye Platolarında çekildi. 35 kişilik ekiple 22 saat süren klip çekimlerinde ünlü oyuncu Şilan Makal Murat Dalkılıç'ın , Benan Bal ise Oğuzhan Koç'un partneri olarak kamera karşısına geçti.

Klip çekiminde Murat Dalkılıç, Oğuzhan Koç, Şilan Makal ve Benan Bal ile birlikte Bedran Güzel objektiflere poz verdi. Şarkı yayınlandığı an itibariyle müzik listelerine hızlı bir giriş yaparak sosyal medyada ’da büyük ilgi gördü.



