Murat Evgin... NETFLIX AMERİKA’DA İLK TÜRK!

Netflix Amerika'da müzikleri yayınlanacak ilk Türk besteci olan Murat Evgin, dizi için epik tarzda müzikler besteledi.
Müzikleriyle Netflix Amerika'da
Murat Evgin; "Müziklerini yaptığım diziler yurtdışında beğeni ile izleniyordu. Şimdi ezgilerimiz yabancı yapımlara da hizmet edecek. Türk bestecileri adına güzel bir adım. Devamının geleceğine inanıyorum" dedi.
Murat Evgin'in müziklerini yaptığı "Myhts & Monsters" yeni sezonda (Sonbaharda) Netflix Amerika ve Netflix Kanada'da yayında olacak.
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