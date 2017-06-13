Murat Evgin... NETFLIX AMERİKA’DA İLK TÜRK!

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, internet televizyonculuğunun dünya lideri Netflix Amerika'da yayınlanacak tarihsel dizi "Myths & Monsters" ın müziklerine imza attı.

Netflix Amerika'da müzikleri yayınlanacak ilk Türk besteci olan Murat Evgin, dizi için epik tarzda müzikler besteledi.

Müzikleriyle Netflix Amerika'da

Murat Evgin; "Müziklerini yaptığım diziler yurtdışında beğeni ile izleniyordu. Şimdi ezgilerimiz yabancı yapımlara da hizmet edecek. Türk bestecileri adına güzel bir adım. Devamının geleceğine inanıyorum" dedi.



Murat Evgin'in müziklerini yaptığı "Myhts & Monsters" yeni sezonda (Sonbaharda) Netflix Amerika ve Netflix Kanada'da yayında olacak.