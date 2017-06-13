  • BIST 99.827
  • Altın 143,047
  • Dolar 3,5153
  • Euro 3,9403
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!

Murat Evgin... NETFLIX AMERİKA’DA İLK TÜRK!

»
Murat Evgin... NETFLIX AMERİKA’DA İLK TÜRK!
Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, internet televizyonculuğunun dünya lideri Netflix Amerika'da yayınlanacak tarihsel dizi "Myths & Monsters" ın müziklerine imza attı.

Netflix Amerika'da müzikleri yayınlanacak ilk Türk besteci olan Murat Evgin, dizi için epik tarzda müzikler besteledi.

Müzikleriyle Netflix Amerika'da

Murat Evgin; "Müziklerini yaptığım diziler yurtdışında beğeni ile izleniyordu. Şimdi ezgilerimiz yabancı yapımlara da hizmet edecek. Türk bestecileri adına güzel bir adım. Devamının geleceğine inanıyorum" dedi.

Murat Evgin'in müziklerini yaptığı "Myhts & Monsters" yeni sezonda (Sonbaharda) Netflix Amerika ve Netflix Kanada'da yayında olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Buray... ISSIZ ADADA "MECNUN" OLDU!10 Haziran 2017 Cumartesi 10:00
  • Yonca Lodi... KARİYERİNE 'MÜHÜR' VURDU!09 Haziran 2017 Cuma 18:37
  • Ferhat Göçer... BODRUM SEZONUNU AÇTI!08 Haziran 2017 Perşembe 15:45
  • Bahar Gelir... SELAMİ ŞAHİN'DEN TAM NOT!..07 Haziran 2017 Çarşamba 15:30
  • Çağatay Akman... "SENSİN BENİM EN DERİN KUYUM"!..07 Haziran 2017 Çarşamba 14:30
  • Tarkan... "10" İLE 7 YILLIK HASRET SONA ERİYOR!..07 Haziran 2017 Çarşamba 13:15
  • Turgay Başyayla...Ustalara "VEFA" Dedi!07 Haziran 2017 Çarşamba 11:45
  • Rubato... YENİ KLİP 'YOLDAN ÇIKTIM'06 Haziran 2017 Salı 16:00
  • MARİNA ARENA, SİMGE İLE YANKI’LANDI!06 Haziran 2017 Salı 13:45
  • Suat Ateşdağlı... "SON RÖTUŞ" UNU YAPTI!..06 Haziran 2017 Salı 10:23
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti