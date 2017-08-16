"MÜSLÜM BABA"DAN HİÇ DUYMADIĞINIZ ŞARKILAR!...

Müslüm Gürses’in bugüne kadar yayınlanmayan albümü "Mahzendeki Şarkılar” için Muhterem Nur’dan tam destek geldi.Müslüm Gürses ‘in hayat arkadaşı Muhterem Nur ve yıllarca yapımcılığını yapan Elenor Müzik’in sahibi Muhteşem Candan el sıkıştı.

"Ömrümce Ağladım” isimli yeni kitabıyla büyük beğeni toplayan Muhterem Nur, Müslüm Gürses in bu çalışması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Bugüne kadar duyulmamış yepyeni şarkıların bulunduğu albümün Medya Sponsorluğunu, Kral Tv ve Kral Fm yapıyor.

Dijital ortamda ise ilk tanıtımı Turkcell müzik uygulaması olan Fizy tarafından yapılacak.

18- 8-2017 de Kral Grubu ve Fizy tarafından duyurusu yapılacak albümün CD si ise 24-8-2017 tarihinde müzik marketlerde sevenleri ile buluşacak.