Nigel Kennedy... EFSANE VİRTÜÖZ'DEN MÜZİK ŞÖLENİ!

Efsane virtüöz Nigel Kennedy, Petkim’in program sponsorluğunda gerçekleştirilen, “Nigel Kennedy Hendrix Çalıyor” konseriyle İzmirli rock ve klasik müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Jimi Hendrix’in ölümsüz bestelerini yorumlayan Nigel Kennedy ve orkestrası, iki bölümden oluşan üç saatlik performansı sonrasında İzmirliler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Tüm zamanların en çok satan klasik keman sanatçısı olarak Guiness Rekorlar Kitabı’nda yer alan efsane virtüöz Nigel Kennedy, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) düzenlediği 31. Uluslararası İzmir Festivali’nin konuğu oldu.

Petkim’in program sponsorluğunda Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, rock ve klasik müzik severleri bir araya getiren Nigel Kennedy, Jimi Hendrix’in ölümsüz besteleriyle İzmirlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gençlik hayallerini gerçekleştirdiği projesi, “Nigel Kennedy Hendrix Çalıyor” ile festivalde yer alan efsane sanatçı, gitaristi Doug Boyle, 18 yaşındaki gitar dehası Julian Buschberger, Avrupa’nın ritim ilahları Tomasz Kupiec ve Adam Czerwinski’yle olağanüstü performans sergiledi.

Performansında düz klasik yorumlamalardan, Stéphane Grappelli, Kate Bush, Robert Plant ve Paul McCartney ile işbirliğine de yer veren Kennedy, konserde kariyerinin başlarından itibaren her zaman döndüğü Jimi Hendrix’in ölümsüz bestelerine kemanıyla hayat verdi.

Nigel Kennedy ve orkestrası, iki bölümden oluşan üç saatlik performansı sonrasında İzmirli müzikseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.