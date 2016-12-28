Nihan Tarhan... "OYUNCULUK, HAYALLERİMİ GERÇEK KILIYOR"!..

Elçin Gürler’in yazdığı, Ayşen İnci’nin yönettiği ve aynı zamanda Nihan Tarhan ile birlikte sahne aldığı tiyatro oyunu “Takma Kirpikler” oyunu, dün akşam Çekmeköy Turgut Özal Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu.

Oyunda, hayali çocukluğundan beri oyunculuk olan ve oyunculuğu bir meslekten daha çok hislerinin dışa yansıması olarak gören genç bir kızı canlandıran Nihan Tarhan; Ayşen İnci ile birlikte rol alacağını öğrenince çok mutlu olduğunu ve Güneş karakteriyle de benzerlikler taşıdığını söyledi.

Nihan Tarhan; “Güneş’le çok benziyoruz, üniversitede okurken ben de farklı alanlarda çok çalıştım ve yaptığım her işin oyunculuğuma bir hediye olduğunun bilinciyle devam ettim hayatıma.

O yüzden Güneş benim başından beri çok heyecanlandığım bir karakter. Hem yönetmenim hem partnerim Ayşen İnci olmasaydı bu kadar kısa zamanda biz bu işi başaramazdık. Ayşen İnci ile tanışmak, çalışmak, öğrenmek bu oyunu benim için çok özel kılıyor.”

Oyunculuğun onun için tek kelime ile aşk olduğunu da söyleyen genç oyuncu, oyunculuk ve sahnede olmanın kendine hissettiklerini şu sözlerle açıkladı;“Gerçek dediğim tek duygum oyunculuk.

5 duyumla hissettiğim tek şey. Oyunculuk, hayallerinin gerçek olduğunu her saniye görebileceğin bir mucizeler kursu benim için.

Sahnede olmak bana şükür ve minnet duygusu veriyor, her an! Benim en yüksek enerjide olduğum en yüksek frekansımı yaşadığım yer sahne” dedi.

“Takma Kirpikler” oyunu, 28 Aralık’ta Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde saat 20:00’de oynanacak.