  • BIST 77.871
  • Altın 131,465
  • Dolar 3,5235
  • Euro 3,7182
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 0 °C
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Elif Çelik… CADILAR BAYRAMINDA BİR TÜRK KIZI!..
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Elif Çelik… CADILAR BAYRAMINDA BİR TÜRK KIZI!..

Nihan Tarhan... "OYUNCULUK, HAYALLERİMİ GERÇEK KILIYOR"!..

»
Nihan Tarhan... "OYUNCULUK, HAYALLERİMİ GERÇEK KILIYOR"!..
Elçin Gürler’in yazdığı, Ayşen İnci’nin yönettiği ve aynı zamanda Nihan Tarhan ile birlikte sahne aldığı tiyatro oyunu “Takma Kirpikler” oyunu, dün akşam Çekmeköy Turgut Özal Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu.

Oyunda, hayali çocukluğundan beri oyunculuk olan ve oyunculuğu bir meslekten daha çok hislerinin dışa yansıması olarak gören genç bir kızı canlandıran Nihan Tarhan; Ayşen İnci ile birlikte rol alacağını öğrenince çok mutlu olduğunu ve Güneş karakteriyle de benzerlikler taşıdığını söyledi.

Nihan Tarhan; Güneş’le çok benziyoruz, üniversitede okurken ben de farklı alanlarda çok çalıştım ve yaptığım her işin oyunculuğuma bir hediye olduğunun bilinciyle devam ettim hayatıma.

O yüzden Güneş benim başından beri çok heyecanlandığım bir karakter. Hem yönetmenim hem partnerim Ayşen İnci olmasaydı bu kadar kısa zamanda biz bu işi başaramazdık. Ayşen İnci ile tanışmak, çalışmak, öğrenmek bu oyunu benim için çok özel kılıyor.”

Oyunculuğun onun için tek kelime ile aşk olduğunu da söyleyen genç oyuncu, oyunculuk ve sahnede olmanın kendine hissettiklerini şu sözlerle açıkladı;“Gerçek dediğim tek duygum oyunculuk.

5 duyumla hissettiğim tek şey. Oyunculuk, hayallerinin gerçek olduğunu her saniye görebileceğin bir mucizeler kursu benim için.

Sahnede olmak bana şükür ve minnet duygusu veriyor, her an! Benim en yüksek enerjide olduğum en yüksek frekansımı yaşadığım yer sahne” dedi.

“Takma Kirpikler” oyunu, 28 Aralık’ta Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde saat 20:00’de oynanacak.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Geçmişten Geleceğe Nejat Uygur Fotoğraf Sergisi"... USTAYA SAYGI!..22 Aralık 2016 Perşembe 12:00
  • Murat Boz... REKLAM ÇEKİLİRKEN ÇOK EĞLENDİ...20 Aralık 2016 Salı 12:33
  • "Tiyatrokare"... 25.TİYATRO SEZONUNA "AHUDUDU" OYUNU İLE DEVAM EDİYOR!..20 Aralık 2016 Salı 12:00
  • Ali Poyrazoğlu... BİR İLKE DAHA İMZA ATTI!..20 Aralık 2016 Salı 10:48
  • Survivor Nagehan... MİLLİ ATLETTEN EKLEM SAĞLIĞI İLE İLGİLİ TÜYOLAR!..14 Aralık 2016 Çarşamba 14:00
  • "Tatavla Tiyatro"... "CADI KAZANI", ESKİŞEHİR'DE TİYATRO SEVERLERLE BULUŞACAK!..14 Aralık 2016 Çarşamba 13:15
  • Taner Turan... "HALKTAN BİRİ" İLE SAHNEDE!..13 Aralık 2016 Salı 18:45
  • Devlet Tiyatroları... MİLLİ YAS NEDENİYLE PERDELER KAPANDI!11 Aralık 2016 Pazar 13:45
  • Rıfat Ilgaz... USTA YAZARA 105. DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL ŞENLİK DOLU ETKİNLİK!..08 Aralık 2016 Perşembe 14:10
  • "365"... YAZAR OLMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE KILAVUZ KİTAP!..08 Aralık 2016 Perşembe 13:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti