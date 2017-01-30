Nihat Doğan... MAHZUN SON FİLMİNDE DİBE ÇAKILDI!..

Nihat Doğan Twitter'daki hesabında, Mahzun Kırmızıgül'ün son filmi "Vezir Parmağı"nın rakamlarını açıkladı...

Nihat Doğan, "Vezir Parmağı"nın 6 günde sadece 240 Bin gişe yaptığını söyleyerek, "Bu Mahzun'un sinema kariyerindeki en kötü filmi" demekten de geri kalmadı...

Mahsun Kırmızıgül'ün filminin galasında internet medyası dışlanmış ve hiçbir internet medya kuruluşuna davet bilgisi gönderilmemişti... Sinema çevresinde filmin bu kötü gidişinin en büyük sebeplerinden biri olarak internet medyasının dışlanması olduğu gösteriliyor...

İŞTE NİHAT DOĞAN'IN O TWETİ;

Mahsun Kırmızıgül son filmi Vezir parmağı ile resmen çakılıp dibe ve 6. Günde 240 bin gişe yapmış.Kariyerinin en kötü filmi bu oldu. — Nihat Doğan (@NihatDoganVevo) 30 Ocak 2017



