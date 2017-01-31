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Nilüfer Kadın Korosu... KIZIL ORDU KOROSU’NA ANMA!

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Nilüfer Kadın Korosu... KIZIL ORDU KOROSU’NA ANMA!
Nilüfer Kadın Korosu'nun “105 Kadından 105’nci Konser” gala gecesine, Alexandrov Kızıl Ordu Korosu anısına seslendirilen Rusça ve diğer dillerdeki yabancı şarkılar damgasını vurdu.

Nilüfer Kadın Korosu, üyelerini uçak kazasında yitiren Kızıl Ordu Korosu'nu unutmadı...

2017-2018 sezonunu “105 Kadından 105’nci Konser” ile açan Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu, şarkılarını 68 üyesi uçak kazasında yaşamını yitiren Kızıl Ordu Korosu anısına söyledi.

Bursa - Nilüfer Kadın Korosu 2017-2018 sezon açılışını Ataevler Basın Kültür Sarayı Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleştirdiği müthiş konserle yaptı.

Basın mensupları ile yararına konser verilen dernek üye ve yöneticilerinin izlediği gala gecesine, Alexandrov Kızıl Ordu Korosu anısına seslendirilen Rusça ve diğer dillerdeki yabancı şarkılar damgasını vurdu.  

Konserin ilk bölümünde Yeşilçam film müziklerine yer veren koro “Hababam Sınıfı”, “Buruk Acı”, “Senede Bir Gün”, “Mavi Boncuk” gibi unutulmayan filmlerden şarkılar seslendirdi.

KAĞITÇIBAŞI’NDAN ŞİİR

Bursalı tanınmış işadamı ve BTSO’nun efsane genel sekreteri Ergun Kağıtçıbaşı’nın Nilüfer Kadın Korosu’nun faaliyetlerine ilişkin yazdığı şiiri seslendiren Şef Dr. Aysel Gürel, kendisine izleyicilerin huzurunda teşekkür ederek anı plaketi takdim etti.

KIZIL ORDU KOROSU’NA ANMA

Şef Dr. Aysel Gürel yönetimindeki koro konserin ikinci bölümünde ise geçtiğimiz ay elim bir uçak kazasında 68 üyesi yaşamını yitiren Kızıl Ordu Korosu’nu andı.

Barkovizyon aracılığıyla Kızıl Ordu korosu’nun geçmiş konserlerinden görüntüler aktarıldı; Nilüfer Kadın Korosu daha sonra sevilen halk ezgisi "Katyusha"yı Rusça olarak seslendirdi. Alkışlar bu kez, daha önce Bursa'da da konser vermiş olan Kızıl Ordu Korosu içindi.

Şef Dr. Aysel Gürel, “Bu gece sahnede Kızıl Ordu Korosu’nu anıyoruz. Müzik evrenseldir. Bütün müzisyenlere saygımız sonsuz. Onlar bunu hak ediyorlardı” dedi.

Koronun seslendirdiği parçalar arasında Fransızca “Tombe la neige”, İngilizce “We are the world”, İspanyolca “Besame Mucho”, Yunanca “Aman Katerina mou”, Arapça “Bint El Chalabiya” gibi güzel melodiler de bulunuyordu.

Bu arada Rabia Yılmaz, Handan Selamet ve Güldal Yıldıran konserde solist olarak görev yaptı.

105 kişiden oluşan ve Şef Dr. Aysel Gürel yönetimindeki Bursa Nilüfer Kadın Korosu, repertuvarında zaman zaman İngilizce, Rusça, Yunanca, Fransızca, Arapça ve İspanyolca'nın da aralarında bulunduğu 6 dilde şarkı ve danslara da yer veriyor.

 

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