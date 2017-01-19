Nükhet Duru… CRR KONSERİ İÇİN PROVALARDA BİLE ÇOK HEYECANLI!

Türkiye'de Pop Müziğin "dört yapraklı yoncası" denilince akla gelen isimlerinden biri olan Nükhet Duru, hem 40 yıldır sevilen ve dinlenilen klasikleşmiş şarkılarının, hem de 60'lı yıllardan bu yana Türk Pop'unun unutulmayan şarkılarının yer aldığı bir repertuvarla Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dinleyici karşısına çıkacak.

21 Ocak Cumartesi gecesi gerçekleşecek konser için orkestrasıyla birlikte prova yaparken görüntülediğimiz Nükhet Duru, CRR'deki akustik konserini, sohbet ve esprileriyle de renklendirecek. ​

21 Ocak gecesi gerçekleşecek konserinde türküden arabeske, Türk Sanat Müziği'nden kendi klasik şarkılarına kadar çok geniş bir repertuvarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Nükhet Duru, "Bunca yıl sonra hala heyecan nasıl olur diyorlar, ama oluyor işte.

O heyecan olmazsa başarı da olmaz, o yüzden bırakın konserimi, bu konser için yaptığım provalarda bile gördüğünüz gibi çok heyecanlıyım" dedi.