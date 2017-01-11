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Nurgül Yeşilçay... DUBAİ'DE GÖVDE GÖSTERİSİ!

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Nurgül Yeşilçay... DUBAİ'DE GÖVDE GÖSTERİSİ!
Nurgül Yeşilçay, Dubai’de yapılan Uluslararası Arap Festivali Ödülleri töreninden (DIAFA) en iyi kadın oyuncu ödülüyle döndü.

Rol aldığı dizilerle sadece Türkiye değil Arap dünyasında da geniş bir hayran kitlesi edinen Nurgül Yeşilçay, Distinctive International Arab Festival Awards (Uluslararası Arap Festivali Ödülleri) gecesinde de büyük mutluluk yaşadı

“Asmalı Konak”tan son projesi “Muhteşem Yüzyıl: Kösem”e tüm kariyeri değerlendirilerek bu ödüle layık görülen Yeşilçay, teşekkür konuşmasında şöyle dedi: “İlk kez Dubai’ye geliyorum.

Gördüğüm ilgiden, Arap fanlarımla buluşmaktan çok mutluyum. Arap dünyasının önemli isimleriyle aynı kategoride yarışmaktan ve sonuç olarak bu ödülü almaktan onur duyuyorum.”

Kırmızı halıda yeşil elbisesi ve gösterişli takılarıyla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay’a Arap basınının ilgisi büyüktü.

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