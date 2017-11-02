  • BIST 114.201
  • Altın 156,349
  • Dolar 3,8106
  • Euro 4,4349
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!

Nurgül Yeşilçay... NEDEN ÇARŞAFA GİRDİ?..

»
Nurgül Yeşilçay... NEDEN ÇARŞAFA GİRDİ?..
‘Güzel Cin’ filminin çekimleri için İran’a giden Nurgül Yeşilçay, rolü gereği çarşaf giydi.

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın İranlı yönetmen Bayram Fazlı’yla çalıştığı ‘Güzel Cin’ filminin çekimleri İsfahan’da devam ediyor. Oyuncu, geçirdiği travmadan dolayı konuşamayan Dilaram rolü için çarşafla kamera karşısına geçti.

Farklı bir deneyim yaşadığını söyleyen Yeşilçay, “Çarşafa alışmak çok zor oldu. Çalıştığım herkes, yakıştığını söylüyor. Seyirciye daha gizemli bir güzellik sunuyor. Zaten hayranlık duyduğum İran sinemasının sihri de bu değil mi?” dedi.

Nurgül Yeşilçay çarşafa girdi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gülden Dudarık... "İÇİMDEKİ SES" İLE KISA FİLM FESTİVALİ'NDE!..31 Ekim 2017 Salı 11:30
  • Angelo Durazo... SPORCU GÜZEL TÜRK YÖNETMENE EMANET!..30 Ekim 2017 Pazartesi 15:30
  • Barış Arduç... SÜRATİNE YETİŞİLMİYOR!29 Ekim 2017 Pazar 15:30
  • Polat Yağcı... SİNEMA SEKTÖRÜNE YATIRIM!28 Ekim 2017 Cumartesi 17:00
  • Kardeşim Benim... FRAGMANI YAYINDA!28 Ekim 2017 Cumartesi 16:00
  • Damat Takımı... HAFTANIN EN ÇOK GÜLDÜREN FİLMİ!28 Ekim 2017 Cumartesi 10:00
  • Yol Ayırımı... “İKİ DEV OYUNCU KARŞI KARŞIYA!”28 Ekim 2017 Cumartesi 09:00
  • 54. Uluslararası Antalya Film Festivali,... ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!27 Ekim 2017 Cuma 23:53
  • Pervin Abiyeva... 'YANLIŞ ANLAMA'NIN NEFES KESEN GÜZELİ!27 Ekim 2017 Cuma 22:13
  • Suç ve Ceza Film Festivali... FESTİVAL ÖNCESİ BASIN TANITIMI!..27 Ekim 2017 Cuma 17:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti