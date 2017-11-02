Nurgül Yeşilçay... NEDEN ÇARŞAFA GİRDİ?..

‘Güzel Cin’ filminin çekimleri için İran’a giden Nurgül Yeşilçay, rolü gereği çarşaf giydi.

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın İranlı yönetmen Bayram Fazlı’yla çalıştığı ‘Güzel Cin’ filminin çekimleri İsfahan’da devam ediyor. Oyuncu, geçirdiği travmadan dolayı konuşamayan Dilaram rolü için çarşafla kamera karşısına geçti.

Farklı bir deneyim yaşadığını söyleyen Yeşilçay, “Çarşafa alışmak çok zor oldu. Çalıştığım herkes, yakıştığını söylüyor. Seyirciye daha gizemli bir güzellik sunuyor. Zaten hayranlık duyduğum İran sinemasının sihri de bu değil mi?” dedi.