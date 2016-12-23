… ÖNÜNÜ BOŞALTTI! YOKLADI.. GELİYOOOOR!

… Karşıladı kendisini … Yokladı … Üzerine üzerine gitti … Birbirleriyle daha yakından oynamaya başladı.. Şansını denedi … Hızlı çıktı .. Vuruyor ama dışarıya … Bu kez uzaktan deniyor ... Tehlikeli kalktı … Eliyle önüne bıraktı.. Bir kez daha … Bu kez kafasıyla deniyor … Geçmesine izin vermiyor … Yine dışarıya vuruyor … Atak tazeleyecek … Yardımına gelen hiçbir arkadaşı yok … Yok dedim ama geliyoooor, geliyooorrr.. Veeee … Sonunda amacına ulaşıyor.. Bu haftayı da boş geçmiyor… Evet; erotik bir öykü okuyorsunuz sandınız değil mi?.. Yok yok bu konuşmalar bir spor spikerinin ağzından hafta sonunda yayınlanan futbol maçlarından birinden alındı.. Sizin tek yapacağınız; nokta noktalı yerlere bir futbolcu adı koyup yeniden okumak.. Hadi bakalım kolay gelsin.. Bu arada spikerin son cümlesi de bir hayli anlamlı: … Pozisyon tekrar görüntüye geliyor! KÜÇÜK NİHAT.. BÜYÜK NİHAT’A KARŞI.. OLSUN MU? Küçük Nihat; yani Nihat Doğan 13 Şubat 1976 doğumlu.. 40 yaşında, Kürt kökenli bir Türk Halk Müziği sanatçısı.. Bir süredir Beyaz TV’de sabah kuşağında magazin yorumcusu olarak ekrana geliyor.. Büyük Nihat; yani Nihat Hatipoğlu.. 11 Mayıs 1955 doğumlu.. 61 yaşında.. İlahiyatçı.. Yıllardır atv’de dini programlar sunuyor, seyirci sorularını yanıtlıyor, Ramazan aylarının da vazgeçilmezi.. Son günlerde; Küçük Nihat’ın Büyük Nihat’ın koltuğunda gözü varmış gibi bir hisse kapıldım.. Magazin programında kendine düşen sürede dini sohbetler ediyor, dini bilgiler veriyor.. Eee nerede kaldı magazin?.. Yok! Beyaz TV yöneticilerine derim ki; bu delikanlıya özel olarak dini bir program yaptırın.. Cuma geceleri ekrana gelsin ki bir anlamı da olsun.. Seyirci de onun gerçek bir müzik magazin dedikoducusu mu yoksa iyi bir dini eğitmen mi olduğuna karar versin..

KİM BU BİR ÖĞRETEN?..

Bir yılı aşkın süredir aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Tuna Aksu, daha önce başından bir evlilik geçen 40 yaşındaki Burcu Esmersoy’u nikâh masasına oturtmaya bir türlü razı edemiyormuş. İddiaya göre ünlü işletmeci, geçtiğimiz haftalarda Burcu Esmersoy'a evlenme teklifinde bulunmuş. Yaklaşık 25 bin liralık Trabzon hasır setle aşkına evlenme teklif eden Tuna Aksu, Esmersoy‘dan beklediği yanıtı alamamış.

Sevgilisinin romantik evlenme teklifi karşısında neye uğradığını şaşıran Burcu Esmersoy'un Aksu'ya 'Sana aşık değilim ve bu yüzden seninle evlenmeyi, hatta senden çocuk yapmayı dahi düşünmüyorum' dediği öğrenilmiş. Güzel sunucu, 'İlişkimiz güzel gidiyor ve evlenmemize gerek yok' diyerek Tuna Aksu'nun gönlünü almaya çalışmış..

Takvim’in haberi böyle.. Kişilerin ağzından cümleler yazıp, sonra da ‘… dediği öğrenilmiş’ demiyorlar mı?.. Kan beynime sıçrıyor..

a)Kardeşim kim bu 'Öğreten'?

b)Gazeteciye yakınlığı ne? Burcu’ya yakınlığı ne?

c)Gerçekten de öğretmişse.. Burcu artık onu arkadaş bilir mi?

d)Öğreten; böylelerine ortamda ‘ispiyon’ denildiğini bilmiyor mu?.. Biliyorsa yapmaya devam eder mi?.. Bunun için gazeteciden bir karşılık alıyor mu?

Hadi öğreten çık ortaya ve yanıtla şu soruları..