… ÖNÜNÜ BOŞALTTI! YOKLADI.. GELİYOOOOR!

… Karşıladı kendisini … Yokladı … Üzerine üzerine gitti … Birbirleriyle daha yakından oynamaya başladı.. Şansını denedi … Hızlı çıktı .. Vuruyor ama dışarıya … Bu kez uzaktan deniyor ... Tehlikeli kalktı … Eliyle önüne bıraktı.. Bir kez daha … Bu kez kafasıyla deniyor … Geçmesine izin vermiyor … Yine dışarıya vuruyor … Atak tazeleyecek … Yardımına gelen hiçbir arkadaşı yok … Yok dedim ama geliyoooor, geliyooorrr.. Veeee … Sonunda amacına ulaşıyor.. Bu haftayı da boş geçmiyor…
Evet; erotik bir öykü okuyorsunuz sandınız değil mi?.. Yok yok bu konuşmalar bir spor spikerinin ağzından hafta sonunda yayınlanan futbol maçlarından birinden alındı.. Sizin tek yapacağınız; nokta noktalı yerlere bir futbolcu adı koyup yeniden okumak.. Hadi bakalım kolay gelsin..
Bu arada spikerin son cümlesi de bir hayli anlamlı:
… Pozisyon tekrar görüntüye geliyor!
KÜÇÜK NİHAT.. BÜYÜK NİHAT’A KARŞI.. OLSUN MU?
Küçük Nihat; yani Nihat Doğan 13 Şubat 1976 doğumlu.. 40 yaşında, Kürt kökenli bir Türk Halk Müziği sanatçısı.. Bir süredir Beyaz TV’de sabah kuşağında magazin yorumcusu olarak ekrana geliyor..
Büyük Nihat; yani Nihat Hatipoğlu.. 11 Mayıs 1955 doğumlu.. 61 yaşında.. İlahiyatçı.. Yıllardır atv’de dini programlar sunuyor, seyirci sorularını yanıtlıyor, Ramazan aylarının da vazgeçilmezi..
Son günlerde; Küçük Nihat’ın Büyük Nihat’ın koltuğunda gözü varmış gibi bir hisse kapıldım.. Magazin programında kendine düşen sürede dini sohbetler ediyor, dini bilgiler veriyor.. Eee nerede kaldı magazin?.. Yok!
Beyaz TV yöneticilerine derim ki; bu delikanlıya özel olarak dini bir program yaptırın.. Cuma geceleri ekrana gelsin ki bir anlamı da olsun.. Seyirci de onun gerçek bir müzik magazin dedikoducusu mu yoksa iyi bir dini eğitmen mi olduğuna karar versin..
KİM BU BİR ÖĞRETEN?..
Bir yılı aşkın süredir aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Tuna Aksu, daha önce başından bir evlilik geçen 40 yaşındaki Burcu Esmersoy’u nikâh masasına oturtmaya bir türlü razı edemiyormuş. İddiaya göre ünlü işletmeci, geçtiğimiz haftalarda Burcu Esmersoy'a evlenme teklifinde bulunmuş. Yaklaşık 25 bin liralık Trabzon hasır setle aşkına evlenme teklif eden Tuna Aksu, Esmersoy‘dan beklediği yanıtı alamamış.
Sevgilisinin romantik evlenme teklifi karşısında neye uğradığını şaşıran Burcu Esmersoy'un Aksu'ya 'Sana aşık değilim ve bu yüzden seninle evlenmeyi, hatta senden çocuk yapmayı dahi düşünmüyorum' dediği öğrenilmiş. Güzel sunucu, 'İlişkimiz güzel gidiyor ve evlenmemize gerek yok' diyerek Tuna Aksu'nun gönlünü almaya çalışmış..
Takvim’in haberi böyle.. Kişilerin ağzından cümleler yazıp, sonra da ‘… dediği öğrenilmiş’ demiyorlar mı?.. Kan beynime sıçrıyor..
a)Kardeşim kim bu 'Öğreten'?
b)Gazeteciye yakınlığı ne? Burcu’ya yakınlığı ne?
c)Gerçekten de öğretmişse.. Burcu artık onu arkadaş bilir mi?
d)Öğreten; böylelerine ortamda ‘ispiyon’ denildiğini bilmiyor mu?.. Biliyorsa yapmaya devam eder mi?.. Bunun için gazeteciden bir karşılık alıyor mu?
Hadi öğreten çık ortaya ve yanıtla şu soruları..
VATANDAŞA CART CURT YOK!
Sevgili Yeşim Salkım, Kanal 360’daki Yeni Ben adlı programında.. Konuşurken elini kolunu o kadar çok hareket ettiriyorsun ki, vatandaşın dikkati dağılıyor. Bana gelen eleştiriler: Vallahi elini kolunu takip etmekten ne dediğini anlayamıyoruz, konu da güme gidiyor.
Unutulmaz Bizimkiler’ dizisinde de Katil (Aykut Oray) apartman sorumlusu Sabri Bey’e (Mehmet Akan) ne diyordu: ‘Vatandaşa cart curt yok, oynatma elini kolunu sayın abimmm’
Her iki üstad da nurlar içinde uyusunlar..
‘BEN BU KADINI N’APIYIM, TARLAYA MI SÜREYİM?..’
Erdal Özyağcılar’ın baş rolünde oynadığı ‘Gülümse Biraz’ aldı başını gidiyor. Her hafta biraz daha çok izleniyor.. Dizinin lokomotif oyuncularından ikisi de; mağdur sosyetik karı kocayı canlandıran Lütfü (Erkan Sever) ile Nermin (Evrim Doğan)..
Nermin hanım, kazayla düşüp başını yere çarpınca, hafızasını yitirdi.. O kendini beğenmiş sosyetik kadından yeni bir köylü kadın doğdu.. Senaristler döktürmüş, konuşmaları muhteşem:
Nermin: Besle sincabı oysun gözünü (besle kargayı oysun gözünü demek istiyor) .. Onlar bizim veli.. veli toplantımız.. veli efendimiz.. eeee neyse ne (velinimetimiz demek istiyor).. Erkeğin kalbine giden yol Törkiş Kafe’den geçer.. Aşk olsun Ayten Bacım, yemenim nerde benim.. Hemen mutfağa gideyim.. Fasülyeyi ıslayayım.. Sonra sert oluyor.. Lütfü kalk git pijamalarını giy, sana meyve getiricem.. Filtre kahve mi.. Iyy midem bulanıyor ondan.. Türk kahvesinden başkasını içmem..
Lütfü: İmdaaat ambulans, narkoz ,serum.. Annen tarhana kokmaya başladı kızım, yemin ediyorum buram buram Anadolu koktu burası.. Gül gibi karım gitti köylü bi kadın geldi.. Napıyım ben şimdi bunu tarlaya mı süreyim..
Sevgili senaristler; bi tek bu son cümlelere taktım; unutmayınız ki ‘Köylü, milletin efendisidir..’ Kimin söylediğini de biliyorsunuz değil mi?..
ZUHAL TOPAL’DAKİ YENİ SEVİMSİZ
Gülçin 27 yaşında ev hanımı.. Denizli’de ikamet ediyor daha önce hiç evlenmedi. Kısmetini arıyor.. Bi kere; şişman mı şişman.. Anası erkek doğuracakken yanlışlıkla onu doğurmuş.. Anasıyla sokağa çıktıklarında annesi giyim mağazalarını dolaşırmış o da nalburları.. Talibinin sınıfı geçmesi için bir saman yığınını kaldırması ve bilmem kaç kez şnav çekmesi gerekiyor..
Uyarı 1 (Gerçekten Gülçin’sen): Allah aşkına bacım sen kendini ne sanıyorsun?.. Asla insanlar arasında fiziki ayırım yapmam hele ki bayanlara fiziki söz söylemem.. Ama artık bi aynaya bak!
Uyarı 2 (Gülçin değilsen): Biliyorum sen de oyunun bir parçası oldun. Kaç para alıyorsun bilemem ama senaristlerden rica et.. Daha uygun bir tip yaratsınlar senden..
PASCAL NOUMA’YI YEMEDİK!
Zuhal Topal’da Pascal Nouma’nın bir tanıtım filmi yayınlandı. ‘Zuhalim evlendir beni zor durumdayım..’ diye adeta değil resmen yalvarıyordu. Zuhal de ‘Tamam Paskal’im.. Buyur gel’ dedi.. Yemedik! PopStar Bayhan & Türbanlı Kız Aşkı’ndan başarılı reytingi alamayınca şimdi de Pascal girdi devreye. Kulağıma gelenlere göre; bu ünlü kısmı, programa getirdikleri reytinge göre para alıyorlarmış.. Şeytan diyor ki; ben de mi bi denesem? Verdikleri para gerçekten iyiymiş..
BENİM İÇİN SON DAKİKA: Pascal Nouma, sosyal medyada yaptığı açıklama ‘Ne evlenmesi kardeşim?.. benden bir yılbaşı mesajı istediler. Ben de böyle bir hinlik yapayım dedim. Sonu nerelere vardı. Yok kardeşim yalan…’ dedi.
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