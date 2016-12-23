23 / 30 ARALIK ARASI VİZYON TAKVİMİ.

Merhabalar,

Bu hafta 10 film ile vizyonu açıyoruz bunlardan 5’i Türk diğer 5’i de Yabancı.

İçlerinden kaçırılmaması gerek filmler var ama maalesef ben size iki fragmanlı bir tane de özet halinde yazıyorum..

Gerçi her hafta 3 film seyretseniz ayda 12 film eder..

Bu arada ne yazık ki her türlü orjinalleri internetten bulunuyor.

Vizyona girmeden seyredebiliyorsunuz iyi de o filmin gişelerinde kayıp oluyor sizlerden tek ricam lütfen filmleri yerinde izleyin..

Sizlere sunduğum takvimden takip edebilirsiniz..

Bu hafta kaleme aldığım filmin adı FLORENCE

Hadi bu filme öncelikle biraz dedi kodu ile başlıyalım; Meryl Streep filmdeki romantik partneri Hugh Grant için, "Her zaman onun yanında böyle ilişki rolü için çok yaşlı olacağımı düşünmüştüm ama o büyüdü" demiş.

Birde bu filmde Meryl Streep kendi sesi ile oynamış..

Florence Foster Jenkins'i usta oyuncu Meryl Streep canlandırırken filmde Streep'e Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson, ve Nina Arianda gibi ünlü oyuncular eşlik ediyor.

Filmin yönetmenliğini The Queen, Philomena, The Program gibi yapımlarla dikkat çeken Stephen Frears üstleniyor.

Filmin konusu;

New York’lu, zengin bir kadın olan Florence Foster Jenkins'in büyük bir hayali vardır.

O da bir opera şarkıcısı olmak.

Piyasada ses getirmek için maddi olarak her şeye sahiptir, tek bir şey hariç:

Florence’ın sesi çok kötüdür.

Fakat Florence bunu pek de dert etmemektedir.

Yine de eşi aristokrat aktör St. Clair Bayfield (Hugh Grant) ve piyanist Cosmé McMoon (Simon Helberg) ona ellerinden gelen tüm yardımı yapacaktır.

Opera sanatçısı olma hayali kuran fakat kötü sesi sebebiyle bunu bir türlü başaramayan ünlü mirasçı Florance Foster Jenkins'in gerçek öyküsü beyazperdeye uyarlanmış.

Filmin kısa yazılmış hikaye sonrası için, demek ki ne yapıyoruz?

Hemen biletimizi alıyoruz ammaaaaaa…

BENİ OKUMADAN SAKIN SİNEMAYA GİTMİYORSUNUZ…

Sevgisiz, sinemasız, ve beni takipsiz kalmayın

23 / 30 ARALIK HAFTASININ EN İYİ 2 FİLMİ

DÖNERSE SENİNDİR

Daha vizyona girmeden olaylar ile gündeme gelen bu film bence epeyce kendinden konuşturacak.

Bilindiği üzre Hemşireler protesto etmiş ve film ekibine suç duyurusunda bulunulmuştu.

Sağlık-Sen, filme +13 seyirci kitlesine uygun olarak izin verilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuru yapılmıştı.

Yönetmenliğini Erol Özlevi’nin yaptığı, Gizem Elçi ve Oğulcan Türe’nin birlikte kaleme aldıkları Dönerse Senindir filminin baş rollerinde Murat Boz, Yasemin Allen ve İrem Sak bulunuyor.

Daha önceleri Kavak Yelleri, Hayat Devam Ediyor ve Muhteşem Yüzyıl’da seyrettiğimiz Suna Yıldızoğlu’nun kızı Yasemin Allen’nin oynadığı bu filmde kızımız rolünün hakkını çok güzel vermiş bu demektir ki bundan sonra birçok filmde genç iyi oyuncular kadrosunda görebileceğiz.

Filmin konusu;

"Aşk acısının en romantik hali" sloganıyla yola çıkan "Dönerse Senindir", Mehmet'in (Murat Boz), hayatının aşkı Selin'den (Yasemin Allen) ayrıldıktan sonra, onu geri kazanmaya çalışan fotoğraf sanatçısıdır,

Mehmet uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Selin'e deliler gibi aşık yakışıklı ve genç biridir.

Selin ise şarkıcı olma hayalleri kuran, hazırladığı demolarını yapım şirketlerine göndererek geri dönüş bekleyen genç bir kadındır.

Selin'in dileği gerçek olur ve bir yapım şirketi Selin'le anlaşma yapar.

Ancak Selin ve Mehmet, Mehmet'in bu süreçte ona verdiği tüm desteğe rağmen ayrılırlar.

Mehmet ayrılığı kabul etmez reddeder ve arkadaşı Defne'yle (İrem Sak) iş birliği yaparak Selin’i geri kazanmaya karar verir ve ardından maceralar başlar.

Selin'in yeni bir sevgilisi olması ise işleri iyice çıkmaza sürükler.

Mehmet'in Selin'i geri kazanabilmek adına birbirinden komik olaylara şahit olacağız.

23 ARALIK itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler.

Fragman >>

SİYAH KARGA / BLACK CROW

53. Antalya Film Festivali’nde karşımıza çıkan ve festivalden en iyi görüntü yönetimi ödülü aldı.

Filmin çekimleri altı aylık süre boyunca Fransa, İran, Türkiye ve Kürt bölgelerinde yapıldı.

Yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini M. Tayfur Aydın'ın üstlendiği filmin görüntü yönetmeni Emre Konuk.

Oyuncu kadrosunda ise Şebnem Hassanisoughi, Aziz Çapkurt, Murat Toprak, Sedat Culum ve Medya İzgi yer alıyor.

Filmin konusu;

Film de Yaşlı bir erkek sesi Farsça bir masal anlatmaya başlar.

Masal bir siyah karganın ailesinden uzaklaşarak yeni bir hayata başladığını anlatır.

Anlatıcı masalın ortasında susar ve film başlar.

Fransa’da yaşayan İran asıllı oyuncu Sara’nın, oynadığı bazı açık sahneler yüzünden İran’a girmesi rejim tarafından yasaklanmıştır.

Beklenmedik bir anda babasından aldığı bir mektupla İran’a gitmek zorunda kalan Sara, illegal yollarla ülkesine donmeye karar verir.

Zor ve uzun bir yolculuk başlar.

Türkiye’ye gelir ve burada turizm rehberi olan Yılmaz’dan yardım alır.

İstanbul’dan Hakkari’ye kadar beraber ilerlerler.

Yılmaz’ın arkadaşı Mehmet Selim de onlara katılır.

Ancak bu yolculuk beklediklerinden daha zahmetli ve tehlikelidir; katırların sırtında karlı ve sisli dağları aşarlar.

Hem İran hem de Türk askerleri tarafından yakalanma korkusuyla tedirgin ve sabır dolu bu yolculuk boyunca onları bir karga takip eder.

Bütün aksiliklere rağmen üçlü Sara’nın İran’daki köyüne ulaşırlar.

Sara, kızkardeşiyle buluştuğunda kız ona siyah bir tülbent uzatır.

Sara mezarlığa doğru koşar.

Mezarın başında hayattayken hiç sarılmadığı babasının mezarına sarılır ve filmin başında duyduğumuz ses, masala kaldığı yerden devam eder.

Sara, kardeşi, Yılmaz ve Mehmet Selim’i bir uçurumun kenarında bırakarak uzaklaşır.

Takip eden Siyah Karga, birden ufukta gözden kaybolana kadar uçmaya devam eder.

23 ARALIK itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler.

Fragman >>

23 / 30 ARALIK SİNEMA VİZYON TAKVİMİ..

23 Aralık