Orhan Ölmez... KONSERLE ASKER UĞURLAMASI...

Erdemli Lisesi Spor Salonunu saatler öncesinden dolduran asker evlatlarımız, onların aileleri ve tüm Mersin / Erdemli halkı, Orhan Ölmez'in seslendirdiği eserlerle zaman zaman duygulanırken, hareketli türkülerle de coşku dolu anlar yaşadı.

Konserin en özel anlarından biri ise Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun ünlü sanatçı Orhan Ölmez'e Türk Bayrağı hediye etmesiydi.

Vatanına ve toprağına aşık bir sanatçı olan Orhan Ölmez, bu özel hediyeyi gururla kabul ederken, böyle anlamlı bir gece düzenleyerek asker evlatlarımıza moral verilmesinin son derece önemli ve güzel olduğunu belirtti.