PAYİTAHT EKİBİ CUMHURBAŞKANI İFTAR YEMEĞİNDE!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geçtiğimiz Akşam İstanbul Huber Köşkü'nde Sanatçı ve Sporcular ile İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi...

TRT’nin sevilen dizisi “Payitaht Abdülhamid” dizisinin başrol oyuncularından Bülent İnal, Özlem Conker, Bahadır Yenişehirlioğlu ve dizinin yapımcısı ES Film’den Yusuf Esenkal da Cumhurbaşkanı özel davetlileri arasındaydı.

Sanatçı ve sporcular ile iftar yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Payitaht Abdülhamid’in başrol oyuncusu Bülent İnal, Özlem Conker, Bahadır Yenişehirlioğlu ve yapımcı Yusuf Esenkal ile birlikte poz vermeyi ihmal etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dizinin oyuncularına beğenerek takip ettiği Payitaht Abdülhamid dizisi ile ilgili methiyelerde bulundu. Sezon finali öncesi yoğun çekimlerine ara vererek davete katılan Payitaht Abdülhamid ekibi, bu nazik davet ve beğeni dolu düşüncelerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ilettiler.