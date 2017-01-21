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RADYO VOYAGE SEKİZ YAŞINDA!

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RADYO VOYAGE SEKİZ YAŞINDA!
Türkiye’nin ilk new age, ambient, soundtrack ve world music radyosu Radyo Voyage, 8 yıldır koruduğu müzik çizgisiyle, yayın hayatına Pozitif desteğiyle devam ediyor.

Radyo Voyage, “Dünyanın Müziğine Yolculuk” sloganıyla Türkiye’deki ender DJ’siz yayın yapan karasal radyolardan biri.

Yenilikçi ve denemeci müzikal kurgusu ile Jean Michel Jarre, Emma Shapplin, Julio Iglesias, Buika, Yanni, Buena Vista Social Club gibi dünya sanatçılarını Türk müzikseverlerle buluşturuyor.

Radyo Voyage, 107.4 frekansından, www.radyovoyage.com adresinden, D-Smart, uydu ve cep telefonlarına özel hazırladığı kendi uygulamaları üzerinden dinlenebiliyor.

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