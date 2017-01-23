Radyo Yayıncılığının 90. Yılı... TRT RADYOLARI, ÖZEL RADYOCULARI MİSAFİR EDİYOR!..

Türkiye'de 6 mayıs 1927 yılında başlayan radyo yayıncılığı bu sene 90. senesini kutluyor.

Bu amaçla TRT çatısı altında bir çok projeye imza atılıyor.Bunlardan biride özel radyocularla TRT radyolarının aynı mikrofonu paylaşması.

Ünlü radyocu Hopdedik Ayhan TRT Kent Radyo İstanbul'da "Kentin Radyocuları" isimli programı ile her hafta üniversite,yerel,bölgesel ve ulusal radyolardan radyocu dostlarını ağırlayacak.

Radyo yayıncılığının 90.yılı dolayısı ile bu sene boyunca bir çok radyocu TRT'nin misafiri olacak.

Yıl içinde her perşembe saat 15-16 arası yayında olacak "Kentin Radyocuları"...