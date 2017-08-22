Safiye Soyman... "NANKÖR" İÇİN BODRUM'DA KLİP ÇEKTİ!..

Safiye Soyman "Nankör" adlı şarkısına Bodrum da klip çekti.

Daha önce bir cok başarılı klipleri ile adından söz ettiren klip yönetmenliğini Baycan Akdoğan'nın yaptığı çekimlerin oldukça keyifli gectigini ve çekimlerin bir gün sürdüğünü söyleyen Safiye Soyman çekim sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı, şarkıyı geçtiğimiz sene Faik Öztürk’ten ayrıldıktan sonra onu düşünerek albümüne aldığını itiraf ederken “O dönem Faik Bey’e çok kızmıştım. O sebeple şarkıyı albüme aldım” dedi.



Show TV’nin beğeniyle izlenen ‘Dünya Güzellerim’ adlı programıyla ilgili de konuşan Soyman, “Reytinglerimiz çok güzel maşallah.

Hindistan’da yıllarca anlatabileceğim anı biriktirdim” şeklinde konuştu. Latin danslarında aldığı Üç Türkiye Şampiyonluğuyla Bodrum’u başarıyla temsil eden Gülsen Karatoprak, şimdi de DMC etiketiyle çıkardığı “Evet Evet” isimli şarkısı ile Safiye Soymanın "Nankör" isimli sarkısına klip cekiminde eşlik etti.