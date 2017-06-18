SANATÇILAR 2017’NİN İKİNCİ YARISINDA NELER YAŞAYACAK?..

Gelecekte neler kazanacağız neler kaybedeceğiz. Başımıza neler gelecek hep bu merak içinde yaşarız. Geleceği gördüğünü iddia edenler bize bu konuda bazı bilgiler veririler. Bunların kimi olur kimisi de gerçekleşmez. İşte falcı Esin Eren'de bunlardan biri.

Ne demiş atalarımız, fala inanmayın falsızda kalmayın… Gelecekten haber almak hepimizin isteğidir.

Pek çoğumuz işte bu merakla otururuz falcıların önüne onlarda şöyle başlar söze “neyse halin çıksın falin”

Falcılığın günümüzdeki ada ‘durugörü uzmanlığı’… Bizde Durugörü Uzmanı Esin Eren’den bazı sanatçıları durumlarını değerlendirmesini istedik. İşte Durugörü Uzmanı Esin Eren’in 2017’nin ikinic yarısında sanatçılarla ilgili tahminleri. Ne demişler fala inanmayın, falsızda kalmayın.

Demet Akalın: Son dönemlerde sıkıntılı günler geçiren Demet Akalın zor bir dönem atlatıyor ve bu dönemi ikizler, terazi, kova burcundan birinin yardımıyla atlatacak. Koç burcu olan eşi de aynı şekilde iş hayatı ile ilgili oldukça sıkıntılı günler geçiriyor. Bu dönem evliliklerine de yansımış durumda. Önümüzdeki 6 aylık süre içerisinde bu dönem atlatılacak, her şey kontrol altında…

Tarkan: Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar gezinen Tarkan ve eşi daha sakin bir yere taşınma ile ilgili planlar yapıyorlar. Para ile ilgili bereketsiz bir dönemden geçiyor ama aynı zamanda mücadeleyi de bırakmıyor. Ailesi ile alakalı mahkemelik bir durum görünüyor ve durum özellikle anne ile arayı biraz açmış gibi… Annesinin duaları onun hayatında mucizevi bir etki yapıyor adeta..

Bülent Ersoy: Enerjisinin dipte olduğu bir dönemde şu sıralar… Aslan, koç yada yay burcu bir erkeğin ona yaşattığı hayal kırıklığından ötürü epey kırgın… Özellikle devlet ile ilgili beklediği haber ona çok iyi gelecek ve ardından güzel bir değişim onu bekliyor.

Sarp Apak: Tam bir değişim döneminde denilebilir. Çevresini değiştirme kararını çoğunlukla kariyerine zarar verdikleri düşüncesiyle almış. Çünkü yerinde saydığı düşüncesine kapılıp enerjisini düşürüyor. Eşini bu konuda aydınlatıcı, yol gösterici, rehber gibi görüyor… Aile içerisinde de geçmişten gelen anlaşmazlıklar var hatta evlenirken de birtakım sorunlar yaşanmış düğün planlarına aile dahil edilmemiş bu durum da özellikle annede kırgınlıklara yol açmış. Çevresiyle alakalı ilişkilerini gözden geçirmeye devam etmeli, çünkü hala yanlış yönlendirenler var… Aile ile ilişkiler 6 aya kadar daha iyi olacak görünüyor fakat iş konusunda daha kararlı bir tutum sergilemeli..

Serkan Kaya: Zor bir dönemden çıkan Serkan Kaya, son 2 seneden sonra emeklerinin karşılığını almaya ağustos ayı itibarı ile başlayacak. Geçtiğimiz 2 sene içerisinde özellikle para kaybı ile ilgili büyük tehlike atlatmış ve aynı zamanda yükselişini engellemeye çalışanlar çok olmuş. İsminde E ve M harfi olan biri onu bu konuda epey zorlamış gibi.. Yatırım konusunda geçmişle alakalı yanlış yönlendirmelere dayalı pişmanlıkları var fakat şu dönemde farklı planları olduğu görülüyor. Ticaret yapmayı düşünüyor ve bununla alakalı kafasında birkaç proje var ne yapacağına henüz karar verememiş. Aile hayatı ile alakalı atlatılmış sorunlar var şimdilik sular durulmuş gibi fakat önümüzdeki 3 aylık dönemde gerginliklere karşı dikkatli olmalı özellikle 3. şahıslara karşı kulaklarını tıkamalılar. Yurtdışı bağlantılarının artacağı bir dönem onu bekliyor…

Engin Altan Düzyatan:2002-2009 yılları arası hayatının belki de en zor ama en çok mücadele ettiği ama asla yılmadığı dönemler diyebilirim. Bu dönemde büyük hayal kırıklıkları yaşanmış ve tam ümidini kestiği dönemde isminde M ve E harfi olan bir kadının çok büyük desteğini almış. Şu anda rol aldığı "Diriliş Ertuğrul" adlı dizideki başarısı sürecek. Geçtiğimiz sezona göre hem dizi hem de kendisi çok daha iyi performans gösterecek. Dizi kadrosunun arka planındaki önemli iki kişinin çatışmaları neticesinde kadro değişiklikleri yaşanacak olsa da bu başarıyı etkilemeyecek. Kasım-Aralık döneminde eşinin hamilelik haberini alıyoruz ve bir erkek bebek geliyor.

Neslihan Atagül: Tam bir aslan burcu kadını… Yönetim daima onda olmalı ve asla eleştirilmemeli… Kendinde olumsuz bulduğu özelliklerini törpülemeye çalışsa da bunu kimsenin bilmesine izin vermez kendi içinde halletmeye çalışır. "En doğrusunu ben bilirim" tarzı evliliğinde de sıkıntı yaşatmış özellikle eşinin yakın çevresiyle zaman zaman gerginlikler yaşamasına sebep olmuş. Kariyer hayatıyla alakalı şu dönemde sıkıntılı günler geçiriyor Kafasında birkaç proje var fakat kendisini geliştirecek projenin hangisi olduğu konusunda oldukça kararsız görünüyor. Yakın zamanda isminde S ve E harfi olan biri

onun kafasını oldukça karıştırmış ve ona zaman kaybettirmiş. Zaman zaman bebek ile ilgili haberlere yer verilse de önümüzdeki sene onu bol bol iş koşuşturmaları bekliyor…

İrem Derici: Fedakârlığı, iyi niyeti, "benden önce sevdiklerim mutlu olsun" yaklaşımı ona zaman zaman acı verse de o asla değişmez