Serkan Kaya... MİRAS'I SEVENLERİYLE BULUŞTU!

Serkan Kaya, uzun süredir hazırladığı ve dinleyicileri tarafından merakla beklenen, gönüllere işleyecek duygu dolu bir albüm olan ‘Miras’ı müzikseverlerin beğenisine sundu.

7’den 70’e geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı; hayranlarından gelen yoğun istek üzerine albümünün çıkış tarihini 1 hafta öne çekerek hayranlarına erken bir bayram sürprizi yaptı.

12 şarkının yer aldığı ‘Miras’ albümünde; şarkıların çoğu söz-müzik Serkan Kaya imzası taşırken; müzik sektörünün ‘Yıldızlar Karması’ olarak da belirtebileceğimiz Sezen Aksu, Fettah Can, Hakkı Yalçın - Ceyhun Çelikten, Murat Sağır, Burhan Bayar, Ahmet Selçuk İlkan, Mustafa Ceceli, Selim Çaldıran, Sezgin Gezgin ve Suat Aydoğan gibi birbirinden değerli isimlerin de müzikal katkılarıyla Poll Production etiketi, Polat Yağcı prodüktörlüğünde müzik marketlerdeki yerini aldı.

Son yayınladığı ‘Gönül Bahçem’ albümü ile en çok satanlar listesinde uzun süre zirvede yer alan sanatçı;

‘Miras’ albümü ile de zirveye aday olduğunun sinyallerini verirken; bu yıl ‘Miras’ albümüyle birlikte Türkiye’nin her yerinde konser verecek olan sanatçı albümle ilgili şunları söyledi:

“Gerçek sevgiyi yaşayanların, birbirlerine bırakabilecekleri en kıymetli ‘Miras’ın kalpleri ve aşkları olduğunu anlattığımız, herkesin dinlerken kendinden birşeyler bulacağına emin olduğum şarkılardan oluşan bir albüm oldu.

Bu albüm artık sadece Serkan Kaya’nın değil; dinlerken yüreğiyle, sevgisiyle dinleyen herkesin albümü. Tüm sevenlerimize hediye olsun”

Uzun bir yol albümü olan ‘Miras’ın fotoğraf çekimlerinde de bu temadan faydalanıldı. Mehmet Turgut’un objektifine poz veren Kaya, Garipçe Sahili’nden başlayıp, Haydarpaşa Tren Garı’na kadar uzanan bir tren yolculuğu yaptı ve bu anlar fotoğraflandırılarak albüm konsepti oluşturuldu.