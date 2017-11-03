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Sevda Özkaran... "KÖYÜN DELİSİ" GELİYOR!..

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Sevda Özkaran... "KÖYÜN DELİSİ" GELİYOR!..
‘ Hiç kimsenin söyleyemediği doğruları çekinmeden dile getireceğini söyleyen Sevda Özkaran “Köyün Delisi” ile geliyor

Pop arabesk’in güçlü sesi Sevda Özkaran , iki yıllık aranın ardından y&o yapım etiketi ile  yeni single’ı ‘Köyün Delisi’’ile sevenlerinin karşısında.

Sevda Özkaran;  “Köyün Delisi ile haksızlıklara, yanlış bulduğu şeylere kendi yeni nesil söylemi ile karşı çıkan, itirazı olan, herkesin aklından geçmesine rağmen kimsenin dile getirmediği konulara çekinmeden değinen ‘cesur, dobra’ duruşu ile  haksızlıklara tahammül edemeyen insanların sesi olabilirim. Kişilik yapım itibari ile Köyün Delisi tarifi tamda beni anlatıyor. 

Klipte Ünlü Yönetmen Hasan Kuyucu İmzası: Sevda Ofis Hayatına Rest Çekiyor!

‘’Köyün Delisi’’nin çok ses getireceğine inandığı klibini birbirinden yetenekli isimlerin oluşturduğu bir ekiple ile hayata geçirdiğinden bahseden Sevda Özkaran; ‘Negatif ve reklam kokan olaylardan sıkıldım.

Açıkçası inanasım da gelmiyor. Bu hayatta güzel duygular ve olaylar da var. Ama bu güzel duyguları yıkanların karşısında duruyorum.

Hayatın her alanındaki haksızlık yapanlara ve duygu sömürenlere karşı köyün delisi olarak başkaldırmak istiyorum. Bu şarkı dillere pelesenk olacak.

Herkes Köyün Delisiyim diyerek biraz stres atacak” dedi. Klipte, Sevda Özkaran’ın çalışma ofisine gelmesi ile birlikte kağıtlar ve bilgisayarlar havada uçuşuyor.

Çalışanların sıkıcı ofis ortamını alt üst etmesi  ile patron kendini ofise kilitliyor.   Klibin  yönetmenliğini ünlü yönetmen Hasan Kuyucu üstlenirken, styling ise Ece Yalçıntaş’a emanet edildi. Köyün Delisi şarkısının müzik ve düzenlemesini Burak Yeter’e,  sözleri  ise  Aslı Zen’e ait.

İŞTE SEVDA ÖZKARAN'IN "KÖYÜN DELİSİYİM" İSİMLİ ŞARKISININ VİDEO KLİBİ

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