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Sinan Akçıl - Serdar Ortaç... ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMADILAR!!

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Sinan Akçıl - Serdar Ortaç... ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMADILAR!!
Bu hafta internette en çok izlenen klipler belli oldu

Artık birçok müziksever sevdiği şarkıları internet üzerinden izlerken, Medya Takip Ajansı Interpress’in Türkiye’nin önde gelen magazin sitelerinden UçanKuş tarafından her hafta düzenli olarak yayınlanan listelerinden derlediği bilgilere göre bu hafta internette en çok izlenen pop müzik klipleri belli oldu.

Sinan Akçıl ve Serdar Ortaç Zirvede …

Yayınlanan listeye göre, bu hafta en fazla izlenen klip Sinan Akçıl ve Serdar Ortaç’ın birlikte seslendirdikleri ‘Yüzyılın Aşkı’ adlı şarkı oldu. İkinci sırayı pop fantezi müziğin yeni prensi Serkan Kaya ‘Bir Cacık Olmaz’  adlı şarkısıyla alırken, üçüncü sırada ise Tarkan ve Sezen Aksu’nun ilk defa birlikte düet yaptıkları ‘Ceylan’ isimli şarkı yer aldı. Albümünün çıkış şarkısı ‘Kuzu’ ile beşinci sırada yer alan Bengü’yü pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın’ın, üçüncü klibi ‘Nazar’ ile takip ettiği belirlendi.

Erkekler önde …

Listeye göre, en çok izlenen ilk on pop müzik klibi içinde erkek şarkıcıların ağırlıkta olduğu gözlenirken, Soner Sarıkabadayı ‘Tekamül’ ile altıncı, İdo ‘Ya da Boşver’ ile yedinci, Yalın ‘Kader Ne Söylüyorsa’ ile sekizinci, Rafet El Roman ve Hülya Avşar düeti olan ‘Sen Olmazsan’ dokuzuncu ve Oğuzhan Koç’un ‘Küsme Aşka’ isimli parçası ise onuncu sırada yer aldı. Öte yandan Interpress’in yılbaşından bu yana yapmış olduğu incelemeye göre pop müzik hakkında medyaya 4 bin 594 haber yansıdığı tespit edildi.

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