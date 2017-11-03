"Suç ve Ceza Film Festivali"... SİNEMA SEVERLERLE BULUŞTU!..

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 2 Kasım akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan açılışla başlamış oldu.

Pınar Altuğ ve Yekta Kopan’ın sunduğu gecede konuşan Festival Başkanı Prof Dr. Adem Sözüer festivalin her geçen gün dinamikleşen yapısına ve toplumların adalet ve barış isteğine dikkat çekti.

Mültecilerin dünyadaki konumlarına da değinen Sözüer; akademik ve film kısmının her sene özenli bir şekilde hazırlanıp seyircilerin ve katılımcıların dikkatine sunulduğundan da bahsetti.

Festivalde yer alan, yarışan filmlerin ve jürilerinin tanıtımından sonra gece onur ödülü alan sanatçıların takdimiyle devam etti.

Akademik dalda adalet üzerine çalışmaları ve bu alana olan bilimsel katkısı nedeniyle, akademik onur ödülü, bu yıl Profesör Doktor Claus Roxin’e verilirken, sinema onur ödülü ise adalet üzerine çektiği filmlerle, Türk sinemasının unutulmaz ismi Erden Kıral’a sunuldu.

Erden Kıral ödülünü Menderes Samancılar’ın elinden aldı.

Gece Sam Garbaski imzalı Elveda Almanya – Bye Bye Germany adlı filmin gösterimiyle sona ererken, gösterim öncesinde filmde rol alan Türk oyuncu Tim Seyfi de kısa bir konuşma yaptı.

Festival hem film gösterimlerinden, hem de akademik toplantılardan oluşuyor. Adalet ve “terör ve darbelere karşı hukuk devletinin korunması” konusunda yapılacak olan 20 oturumun yanında, 26 ülkeden 30’u uzun metraj olmak üzere 40 filmin gösterimi yapılacak.

Ayrıca bu sene ilk defa, CapTalks adındaki panellerle, sinema dünyası hakkında tartışmalar da gerçekleştirilecek. Festival salonları Atlas ve Nişantaşı City’s sinemaları…