Survivor ilk hafta bilançosu... KİM ELENDİ, KİM KALDI?

Survivor 2017 adasında ilk kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Survivor'da eleme için SMS oylamasına çıkan isimler Eser West, Berna Keklikler, Erdi Ünver ve Fulya Şahin'di.

İzleyiciler bu 4 isim için SMS ile oy kullandılar ve 'kim elendi' sorusunun yanıtını ortaya çıkardılar. Gönüllüler SMS sıralaması sonuçlarına göre sonuncu olan isim Survivor'a veda etti. Gönüllüler SMS sıralaması sonuçlarını Acun Ilıcalı açıkladı. Buna göre Survivor'a veda eden isim Fulya Şahin oldu. Sonuçlar diğer eleme adayları göz önüne alındığında sürpriz olmadı. Fulya'nın performansı yüksek olsa da rakiplerinin popülariteleri var.





ELENEN FULYA PATLADI

Fulya Şahin elendiğini öğrenci gözyaşlarına boğuldu ve 'Volkan'a hakkımı helal etmiyorum. Çünkü asıl hakkı yenen benim. Ben hayallerimi bırakıp, işimi düzenimi bozup buraya geldim. Dönünce ne yapacağımı bilmiyorum' dedi.

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YENİ SURVİVOR YARIŞMACISI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı elenen ismi açıklamadan önce Survivor 2017 adasına SMS oylaması sonuçlarına göre katılan kişileri açıkladı. Yarışmaya hak kazanan isimler açıklandığında onlarda hangi takıma gitmek istediklerini söylediler. İşte sonuçlar ve seçtikleri takımlar;

1. isim Sadin oldu. Güreşçi olan Sadin milli takımda yer alıyor. Survivor'da seçtiği takım ise gönüllüler oldu.

2. isim Anıl oldu. Anıl da gönüllüler takımını seçti.

3. isim Fatih oldu. Fatih ünlüler takımına gitmek zorunda kaldı.

Oğulcan ise SMS oylaması sıralamasında sonuncu olduğu için Survivor yarışmasına dahil olamadı. Twitter



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SURVİVOR HAFTANIN BİRİNCİLERİ KİM?

Survivor'da bu yıl haftanın birincileri de ödül kazanıyor. İlk haftanın birincisi adanın 'milli' sporcularını geride bırakan Eser West oldu. Eser'i takip eden ikinci sırada Volkan olurken üçüncü sırada Furkan Kızılay, dördünce sırada Yiğit ve beşinci sırada ise Tarık yer aldı.

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KIZLAR SIRALAMASI

Survivor adasında kızlar arasında da gönüllüler takımı açısından sürpriz bir performans sıralaması ortaya çıktı. Adanın en iyisi Sema olurken, ikinci sırada Pınar, üçüncü sırada Burçak, dördüncü sırada Berna Keklikler, beşinci sırada ise Seda yer aldı. Twitter



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ÇILGIN SEDAT İLE İLHAN MANSIZ KAVGASI

Survivor adasında eleme öncesinde yine bir ödül oyunu vardı. Ünlülerin kazandığı ödül oyununun son turu öncesinde yapılan oyuncu seçiminde İlhan Mansız ve Çılgın Sedat tartıştı. İki yarışmacıyı araya giren arkadaşları sakinleştirdi.

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VOLKAN'A NE OLDU?

Survivor'da gecenin kazası gönüllüler takımında yaşandı. Tarık Mengüç ile yarışan Volkan'ın kafası tahtaya çarpınca doktor müdahalesi gerçekleşti. Tedavisi yapılan Volkan oyun alanına tekrar dönerek kazayı ucuz atlatmış oldu. Volkan'ın başına dikiş atıldı.

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Peki eleme adayı olan Eser West, Erdi Ünver, Berna Keklikler ve Fulya Şahin kimdir? Önce Eser West ile başlayalım. Survivor gönüllüler takımında yer alan Eser West, daha önce Kısmetse Olur ile gündeme gelmişti. Eser West'in Kısmetse Olur'dan edindiği sevgilisi Cansel Çördük ile olan ilişkisi inişli çıkışlı devam ediyor. Survivor'a gitmeden önce Eser West ile sevgilisinin birbirlerini tartaklama görüntüleri kameralara yansımıştı. İlişkileri devam eden çift instagram hesaplarından ise mahrem görüntüler paylaşıyorlar. Eser West daha önce de medyanın gündemine eski eşiyle gelmişti. Kısmetse Olur evindeyken evli olduğu ortaya çıkmış ve boşandığı karısı günlerce konuşulmuştu. Eser West'in soyadı da o dönemde olay olmuştu. Eser West'in gerçek soyadı Çakmakçı.. Bir dönem U20 genç milli kaleci adayı olan Eser West, o zamanlar Çakmakçı soyadını kullanıyordu.

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