  • BIST 107.884
  • Altın 155,301
  • Dolar 3,7964
  • Euro 4,3963
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!

Tolga Çevik... BİR YIL ARADAN SONRA "TOLGSHOW" İLE SAHNEDE!..

»
Tolga Çevik... BİR YIL ARADAN SONRA "TOLGSHOW" İLE SAHNEDE!..
Tolga Çevik’in yeni gösterisi ‘Tolgshow’un biletleri satışa çıktığı ilk gün tükendi.

‘Arkadaşım’ karakteri ile milyonları güldüren Tolga Çevik sahnede artık bir klasik haline gelen oyununun 10’uncu yılında izleyicinin karşısına yeni sürprizlerle çıkıyor.

Bugüne kadar ‘Yönetmen’in bitmek bilmez ve çoğu zaman absürt isteklerini yerine getirmeye çalışan ‘Arkadaşım’ yeni sezonda isyan bayrağını açıyor ve ipleri eline alıyor.

TAMAMEN DOĞAÇLAMA

Çevik “Sahneye çıktığımızda biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. O andaki ruh halimiz, ortam ve izleyicinin katılımı oyuna şekil veriyor.

Elimizde tek satır olmadan 2.5 saatlik bir dünya kuruyoruz. 10 yılı bitirdik ve seyircinin ilgisi her yıl katlanarak arttı.

Arkadaşım’a arkadaşlık ettikleri için her birine teşekkür ederim” derken, Tolgshow’un kadrosunda her zamanki gibi ‘Gizemli Yönetmen’ Fırat Parlak ve ‘Minik Müzisyen’ Özer Atik de yer alıyor.  

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yetersiz Bakiye... 3 ÖDÜL BİRDEN!25 Ekim 2017 Çarşamba 14:00
  • Halil İnalcık... DUAYEN TARİHÇİ "HOCALARIN HOCASI", İBB'DE YAD EDİLECEK!..24 Ekim 2017 Salı 15:30
  • BSK Academy Actor Studio... GİRNE'DE AÇILDI!..24 Ekim 2017 Salı 15:00
  • Sarıay Derneği... TAMER KARADAĞLI'YA ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLDİ!..24 Ekim 2017 Salı 14:30
  • Çiğdem Tunç... "ŞOFÖR NEBAHAT" İLE TİYATRO SAHNESİNDE!..24 Ekim 2017 Salı 14:15
  • BELEDİYE BAHÇESİNDE CUMHURİYET COŞKUSU!..24 Ekim 2017 Salı 12:30
  • Hiç Kimsenin Öyküsü... TİYATROSEVERLERLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR!23 Ekim 2017 Pazartesi 17:30
  • “Bir Kofer, Bir Sandık”... BALKAN GÖÇMENLERİ, SİRKECİ GARI'NDA BULUŞTU!..23 Ekim 2017 Pazartesi 16:30
  • ALIŞVERİŞTE KADIN VE ERKEKLERİN TERCİHLERİ NE?..20 Ekim 2017 Cuma 15:30
  • KADIKÖY, CUMHURİYET KUTLAMALARINA HAZIR!..20 Ekim 2017 Cuma 15:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti