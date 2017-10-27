Tolga Çevik... BİR YIL ARADAN SONRA "TOLGSHOW" İLE SAHNEDE!..

Tolga Çevik’in yeni gösterisi ‘Tolgshow’un biletleri satışa çıktığı ilk gün tükendi.

‘Arkadaşım’ karakteri ile milyonları güldüren Tolga Çevik sahnede artık bir klasik haline gelen oyununun 10’uncu yılında izleyicinin karşısına yeni sürprizlerle çıkıyor.

Bugüne kadar ‘Yönetmen’in bitmek bilmez ve çoğu zaman absürt isteklerini yerine getirmeye çalışan ‘Arkadaşım’ yeni sezonda isyan bayrağını açıyor ve ipleri eline alıyor.

TAMAMEN DOĞAÇLAMA

Çevik “Sahneye çıktığımızda biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. O andaki ruh halimiz, ortam ve izleyicinin katılımı oyuna şekil veriyor.

Elimizde tek satır olmadan 2.5 saatlik bir dünya kuruyoruz. 10 yılı bitirdik ve seyircinin ilgisi her yıl katlanarak arttı.

Arkadaşım’a arkadaşlık ettikleri için her birine teşekkür ederim” derken, Tolgshow’un kadrosunda her zamanki gibi ‘Gizemli Yönetmen’ Fırat Parlak ve ‘Minik Müzisyen’ Özer Atik de yer alıyor.