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Turgay Başyayla...Ustalara "VEFA" Dedi!

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Turgay Başyayla...Ustalara "VEFA" Dedi!
2000 Yılında İlk Albümünü Yapan Ve Şimdiye Kadar Kariyerine 8 Albüm Sığdıran Turgay Başyayla’nın 5 Eserden Oluşan Yeni Çalışması ‘Vefa’ Adı İle Müzik Marketlerde Yer Alıyor...

Projede, Cem Karaca’nın “Kahya Yahya, Barış Manço’nun “Halil İbrahim Sofrası”, Özdemir Erdoğan’ın “Gurbet”, Ersen ve Dadaşlar'ın “Aman Tertip”, isimli bir döneme damgasını vurmuş önemli eserleri ile birlikte anonim türkü ‘Kerkük Zindanı’ da yer alıyor.

Aranjörlüğünü Mehmethan Dişbudak'ın, prodüktörlüğünü Turgay Başyayla’nın yaptığı albümün fotoğraf çalışmaları Yener Yalçın’a ait. 

Projenin ilk video klibi ise Şafak Karaman’ın yönetmenliğinde sözlerini Cem Karaca’nın yazdığı, bestesi Cahit Berkay’a ait olan ‘Kahya Yahya' isimli şarkıya çekildi.

Albümde birbirinden değerli usta sanatçılara mal olmuş eserleri pop rock soundu ile yeniden yorumlayan Turgay Başyayla, “bu isimlerin benim hayatımda çok ayrı yeri var. Yıllardır sahnelerde zaten bu usta isimlerin eserlerini okuyordum. Bu yüzden albümün ismini ekibimle birlikte ‘VEFA’ koymaya karar verdik”

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