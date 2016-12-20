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TÜRK SİNEMASI HOLLYWOOD’U SOLLADI!

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TÜRK SİNEMASI HOLLYWOOD’U SOLLADI!
Beyaz perdede yerli yapımlar, Hollywood yapımlarıyla kıyasıya rekabetten galip çıktı. 2016 yılında 55 milyon sinema seyircisinden 29 milyonu vizyondaki 169 Türk filmini izlemeyi tercih etti.

Özellikle son yıllarda başarılı yerli yapımların ardı ardına vizyona girmesi, Türk sinema seyircisinin ibreyi yerli yapımlara çevirmesini sağladı.

YILIN EN ÇOK İZLENEN VE KONUŞULAN FİLMLERİ

2016 yılı içerisinde en çok izlenen film ise yine bir Türk yapımı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli çekilen Dağ 2 filmi yaklaşık 2 buçuk milyon kişi tarafından izlenerek bu yılın en çok izlenen filmi oldu.

Medya takibinin lider kuruluşu Ajans Press 2016 yılının sinema raporunu çıkardı. Ajans Press’in ulusal ve yerel yayınları inceleyerek çıkardığı medya raporunda sinema haberleri yıl boyunca 11 bin 566 habere konu olurken özellikle Kasım ayında sinema haberlerinin zirve yaptığı saptandı.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre yılın en çok izlenen filmleri sırasıyla; Dağ 2, Kardeşim Benim, Dedemin Fişi, Osman Pazarlama, Batman v Superman:Adaletin Şafağı ve Kolpaçino 3.Devre oldu.

Ajans Press yılın en çok izlenen filmlerinin medyada konuşulma oranlarını inceledi. Başrollerini Murat Boz, Burak Özçivit ve Aslı Enver’in paylaştığı Kardeşim Benim filmi 1602 yazılı basın haberine konu olarak yılın en çok konuşulan filmi oldu.

Hikayesini Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı Dedemin Fişi 985 habere konu olarak yılın en çok konuşulan ikinci filmi olurken, Şahan Gökbakar’ın filmi Osman Pazarlama 699 haberle konuşuldu. Yılın en çok izlenen filmi Dağ 2 ise şimdiden 531 haberde kendine yer buldu.

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