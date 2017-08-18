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TÜRKİYE’NİN EĞLENCE EKONOMİSİNİ CANLANDIRAN PROJE

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TÜRKİYE’NİN EĞLENCE EKONOMİSİNİ CANLANDIRAN PROJE
Tuzla Marina Arena ile Türkiye’nin en büyük açıkhava sahnesini hayata geçiren ünlü Yapımcı ve Organizatör Kemal Aslan, Türkiye’nin eğlence ekonomisine can simidi olduklarını kaydetti.

Türkiye’nin en büyük açık hava konser alanını Marina Arena’yı hayata geçiren Kemal Aslan, ülkemizin zor zamanlardan geçtiği dönemde eğlence sektörüne yatırım yaparak, hem turizme hem de istihdama önemli katkı sağladığını bildirdi. 1 yılda 10 Milyon TL yatırım yaptığı Marina Arena’da birbirinden önemli sanatçıları sahneye çıkartan Aslan, doğrudan ve dolaylı olarak 1000 kişiye iş olanağı sağladığını söyledi.

“EN ZOR ZAMANDA BU YATIRIMI YAPMAK HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR İŞ DEĞİL”

Kemal Aslan, Tuzla Viaport Marina’ya Türkiye’nin en büyük açık hava konser mekanını açması ile birlikte, sanat camiasına can simidi olduğunu belirtti. Marina Arena’ya dünya çapında ses ve sahne düzeni kurduklarını aktaran Aslan, “Bu sahnenin benzerinde Shakira, Metallica gibi dünya devleri sahne aldı. Şimdi ise bu fırsatı Türk sanatçılarına sunuyoruz” dedi. Geçtiğimiz yıl konser ekonomisinin yüzde 50 oranında daraldığını belirten Aslan, “Biz bu yıl bu yatırımımızı gözümüz kapalı yaptık. Ülkemize ve istikrarına çok güveniyoruz. Show devam ediyor” diye konuştu.

MARİNA ARENA İSTANBUL’UN PROJESİ!

 Türkiye’de ilk defa deniz üzerinde konser alanı hayata geçirdiklerini söyleyen Kemal Aslan, “Viaport Marina dünyada eşi olmayan bir proje, içerisinde tema park alışveriş merkezi, akvaryum, eğlence merkezi ve marina var ve Marina Arena’nın gelmesiyle burası dünya standartlarının çok üstünde bir eğlence merkezi oldu” ifadelerini kullandı. Konser izlemeye gelen müzikseverlerin en az 5-6 saat önce gelip Viaport Marina’da keyifli zaman geçirdiklerine değinen Aslan, “Hiçbir konser alanının çevresinde bu fonksiyonlar yok, Marina Arena ziyaretçileri konserden çok daha fazlasını alıyorlar. Bu proje İstanbul’un projesi”dedi.

GEÇTİĞİMİZ YIL YÜZDE 50 KÜÇÜLEN SEKTÖR, 2017’DE İVME KAZANDI!

Eğlence sektörünün zannedilenden çok daha büyük bir piyasa olduğunu belirten Kemal Aslan, Türkiye’de geçtiğimiz seneye kadar her yıl yüzlerce konser düzenlendiğini söyledi. Bu konserlerin milyonlarca liralık piyasa oluşturduğunu ifade eden Aslan, oluşan bu ekonomiden yüzbinlerce kişinin istihdam edildiğini belirtti. Ancak geçen sene yaşanan olaylardan dolayı piyasanın küçüldüğünü ve birçok insanın işsiz kaldığını belirten Aslan, “ İşte biz tam bu sırada bu önemli yatırımı yaptık ve insanlara iş imkânı sunduk. Marina Arena Türkiye’nin en büyüğü ve ekonomik yönden sektöre ivme kazandırdık” ifadelerini kullandı.

“YENİ GAZİNOCULAR KRALI BENİM”

80’li yıllarda Türkiye’de gazino kültürünün çok daha popüler olduğunu belirten Aslan, “O dönemlerde rahmetli Fahrettin Aslan gazinocular kralıydı ancak günümüzde gazino kavramı da, gazinocu kavramı da değişti. Bu anlamda günümüzün gazinocular kralı benim diyebilirim” şeklinde konuştu. Türkiye’de ve dünyada birçok konser ve etkinlik organze ettiğini belirten Kemal Aslan, “ Biz insanların yüzünde gülümseme olması için çalışıyoruz, onların mutlu olması ve eğlenmesi bizim için en büyük ödül. İşimizi iyi yaptığımız sürece başarımızın artacağına da eminiz” dedi.

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